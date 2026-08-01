5:1 - Oberligist SG Union Klosterfelde feiert Kantersieg

In der laufenden Sommervorbereitung bestritt die SG Union 1919 Klosterfelde ein weiteres Testspiel gegen den Vertreter aus der Berlin-Liga. Gegen den TSV Rudow Berlin entwickelte sich von Beginn an eine intensiv geführte Begegnung, in der die Gäste aus der Hauptstadt keineswegs versteckt agierten. In der 25. Spielminute musste der Oberligist einen Rückschlag hinnehmen, als Mushakir Razeek den Treffer zum 0:1 für den TSV Rudow Berlin erzielte.

Die Gastgeber bewahrten jedoch die Ruhe und intensivierten in der Folgezeit ihre Bemühungen im Spiel nach vorne. Diese Geduld zahlte sich noch vor dem Pausenpfiff aus: In der 37. Minute belohnte Gia Huy Phong das Team mit dem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Unentschieden ging es schließlich in die Kabinen.