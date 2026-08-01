5:1 - Oberligist SG Union Klosterfelde feiert Kantersieg

Die SG Union 1919 Klosterfelde hat eine erfolgreiche Generalprobe vor dem anstehenden Saisonstart gefeiert. Im Testspiel gegen den TSV Rudow Berlin geriet der Oberligist zwar im ersten Durchgang zunächst in Rückstand, zeigte jedoch eine leidenschaftliche Reaktion und setzte sich am Ende deutlich mit 5:1 durch. Nach diesem überzeugenden Heimerfolg richtet sich der volle Fokus der Mannschaft nun auf den 1. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord, an dem die schwere Auswärtsaufgabe beim F.C. Hansa Rostock II auf dem Programm steht.
Früher Rückstand und die Antwort vor der Pause
In der laufenden Sommervorbereitung bestritt die SG Union 1919 Klosterfelde ein weiteres Testspiel gegen den Vertreter aus der Berlin-Liga. Gegen den TSV Rudow Berlin entwickelte sich von Beginn an eine intensiv geführte Begegnung, in der die Gäste aus der Hauptstadt keineswegs versteckt agierten. In der 25. Spielminute musste der Oberligist einen Rückschlag hinnehmen, als Mushakir Razeek den Treffer zum 0:1 für den TSV Rudow Berlin erzielte.
Die Gastgeber bewahrten jedoch die Ruhe und intensivierten in der Folgezeit ihre Bemühungen im Spiel nach vorne. Diese Geduld zahlte sich noch vor dem Pausenpfiff aus: In der 37. Minute belohnte Gia Huy Phong das Team mit dem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Unentschieden ging es schließlich in die Kabinen.
Torgala im zweiten Durchgang besiegelt den Heimsieg
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die SG Union 1919 Klosterfelde vollkommen verändert und übernahm die Kontrolle auf dem Spielfeld. In der 53. Minute war es Hannes Graf, der mit seinem Tor zum 2:1 die Partie zugunsten der Heimelf drehte. Die Gastgeber hielten das Tempo hoch und legten nur kurze Zeit später nach. In der 61. Minute schlug erneut Hannes Graf zu und erhöhte auf 3:1. Der Widerstand des Gegners war gebrochen, während Klosterfelde konsequent weiterspielte. In der 77. Spielminute schraubte Irfan Brando das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe. Den Schlusspunkt unter diesen gelungenen Testspielauftritt setzte schließlich Marcus James Sims, der in der 85. Minute den 5:1-Endstand markierte.
Der bevorstehende Auftakt in der NOFV-Oberliga Nord
Mit dem deutlichen 5:1-Erfolg im Rücken geht die Vorbereitung der SG Union 1919 Klosterfelde nun in die entscheidende Phase über. Das Testspiel gegen den TSV Rudow Berlin diente als gelungene Standortbestimmung, doch ab der kommenden Woche zählt es im Ligaalltag. Am Sonntag, den 09.08.2026, beginnt für die Mannschaft offiziell die neue Saison in der NOFV-Oberliga Nord. Am 1. Spieltag wartet auf den Klub direkt eine anspruchsvolle Auswärtsreise, wenn das Team um 14 Uhr beim F.C. Hansa Rostock II gefordert ist.