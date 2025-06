5:1! Neuried II zerlegt FC Posavina

Kein Pardon für die Gäste! Der TSV Neuried II fegte im Relegationsspiel um den Kreisklassen-Platz den FC Posavina München regelrecht vom Platz und siegte deutlich mit 5:1. Jonas Prangenberg eröffnete bereits in der 14. Minute das Torfestival, Marlon Feike legte nur zwei Minuten später nach. Noch vor der Pause erhöhte Feike mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel machte Mariux Rieprecht in der 53. Minute alles klar, ehe Prangenberg mit seinem zweiten Tor den 5:0-Zwischenstand markierte (59.). Marin Culjak gelang in der 77. Minute lediglich Ergebniskosmetik. Neuried II bleibt mit dieser Gala-Vorstellung souverän in die Kreisklasse, während Posavina München nach der Demütigung den weiter in der A-Klasse antreten muss.

TSV Neuried II – FC Posavina München 5:1

TSV Neuried II: Dominik Gleißner, Danylo Vokhmin, Maximilian Trissler, Burhan Kaydin, Florian Hessenberger, Marcell Kallman, Simon Prangenberg, Mika Kretschmer, Marlon Feike, Lorenz Szimhardt, Mariux Rieprecht

FC Posavina München: Mato Masic, Dario Gasparevic, Marin Culjak, David Jovanovic (35. Danijel Filipovic), Josip Bagaric, Jozo Coric, Stanislav Radovanovic, Dario Bagaric, Stefan Gojanovic, Dejan Oreskovic, Joso Pejic

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 143

Tore: 1:0 Jonas Prangenberg (14.), 2:0 Marlon Feike (16.), 3:0 Marlon Feike (45.), 4:0 Mariux Rieprecht (53.), 5:1 Jonas Prangenberg (59.), 5:1 Marin Culjak (77.)