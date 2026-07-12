5:1 in Budberg: KFC Uerdingen dreht erst in der Schlussphase auf

Vincent Schaub erzielte zwei Treffer. – Foto: Markus Becker

Nur zwei Tage nach der 1:4-Testspielpleite gegen Regionalligist SV Bergisch Gladbach konnte der KFC Uerdingen beim SV Budberg wieder ein Erfolgserlebnis verzeichnen – wenngleich mit leichten Anlaufschwierigkeiten.

Gerade im eigenen Ballbesitz taten sich die Krefelder gegen die lange sicher stehende Budberger Defensive enorm schwer. Vor allem die Bälle in die Spitze auf den jungen Angreifer Kaan Kocak fanden nur selten ihr Ziel. In der Anfangsformation des KFC standen ohnehin einige neue Gesichter, die sich im weiteren Verlauf der Vorbereitung erst noch finden müssen.

Die Elf der Budberger kennt sich dagegen nahezu aus dem Effeff und konnte so auch die ersten Nadelstiche setzen. Flügelspieler Oliver Nowak schlug im Strafraum einen Haken nach innen und setzte den Ball mit dem nächsten Kontakt punktgenau ins linke Eck – 1:0 (9.). Kurz darauf war es erneut Nowak, der diesmal jedoch aus kurzer Distanz an KFC-Keeper Dominic Grehl scheiterte (16.).

Inoue leitet Aufschwung ein

In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Bei den Uerdingern wurde mit der Hereinnahme von Ole Päffgen für Jesse-Garon Sierck nach etwa 20 Minuten der Spielaufbau etwas strukturierter und zielgerichteter, die ganz großen Chancen blieben allerdings lange aus. Das änderte sich zunächst auch nach dem Seitenwechsel nicht. Der KFC gewann zwar zunehmend die Spielkontrolle, konnte seine optischen Vorteile aber erst nach der Trinkpause in Zählbares ummünzen.