5:1 in Budberg: KFC Uerdingen dreht erst in der Schlussphase auf

Nur zwei Tage nach der 1:4-Testspielpleite gegen Regionalligist SV Bergisch Gladbach konnte der KFC Uerdingen beim SV Budberg wieder ein Erfolgserlebnis verzeichnen – wenngleich mit leichten Anlaufschwierigkeiten.
Gerade im eigenen Ballbesitz taten sich die Krefelder gegen die lange sicher stehende Budberger Defensive enorm schwer. Vor allem die Bälle in die Spitze auf den jungen Angreifer Kaan Kocak fanden nur selten ihr Ziel. In der Anfangsformation des KFC standen ohnehin einige neue Gesichter, die sich im weiteren Verlauf der Vorbereitung erst noch finden müssen.
Die Elf der Budberger kennt sich dagegen nahezu aus dem Effeff und konnte so auch die ersten Nadelstiche setzen. Flügelspieler Oliver Nowak schlug im Strafraum einen Haken nach innen und setzte den Ball mit dem nächsten Kontakt punktgenau ins linke Eck – 1:0 (9.). Kurz darauf war es erneut Nowak, der diesmal jedoch aus kurzer Distanz an KFC-Keeper Dominic Grehl scheiterte (16.).
In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Bei den Uerdingern wurde mit der Hereinnahme von Ole Päffgen für Jesse-Garon Sierck nach etwa 20 Minuten der Spielaufbau etwas strukturierter und zielgerichteter, die ganz großen Chancen blieben allerdings lange aus. Das änderte sich zunächst auch nach dem Seitenwechsel nicht. Der KFC gewann zwar zunehmend die Spielkontrolle, konnte seine optischen Vorteile aber erst nach der Trinkpause in Zählbares ummünzen.
Besonders der im zweiten Durchgang eingewechselte Yuta Inoue spielte sich in dieser Phase in den Vordergrund. Zunächst behielt er für Alexander Lipinski die Übersicht, der im Strafraum den Ausgleich markierte (69.). Wenig später bediente Inoue auch Vincent Schaub, der in der Mitte nur noch einschieben musste (71.). Nur zwei Minuten später nutzte der Japaner schließlich eine Unaufmerksamkeit der Budberger, umkurvte Laurenz Dubisz und erzielte selbst das 3:1 (73.). Mit einem gefühlvollen Heber von Mario Knops (83.) und dem zweiten Treffer von Schaub, der den gegnerischen Keeper im vollen Tempo aussteigen ließ und anschließend ins leere Tor einschob, (90.) hatte die Partie schließlich auch ein standesgemäßes, wenngleich etwas zu hoch ausgefallenes Endergebnis.
SV Budberg – KFC Uerdingen 1:5
SV Budberg: Marc Anders (46. Laurenz Dubisz), Tim Beerenberg (46. Nando Strauch), Hans Schaath (46. Florian Mordt), Patrick Reitemeier, Lennart Hahn, Fynn Leon Eckhardt, Ole Egging, Alessandro Hochbaum (55. Benedict Vana), Moritz Paul (55. Yannik Kehrmann), Oliver Nowak (55. Fynn Jansen) - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte
KFC Uerdingen: Dominic Grehl, Jan Bachmann (46. Tobias Grulke), Jesse-Garon Sierck (24. Ole Päffgen), Till Weingarten, Louis Halfes-Meis, Dave Fotso Youmssi (65. Maximilian Dimitrijevski), Joshua Salonen, Dian Bilali, Mustafa Doganci, Daiki Kamo (46. Alexander Lipinski), Kaan Kocak (46. Yuta Inoue) - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Oliver Nowak (9.), 1:1 Alexander Lipinski (69.), 1:2 Vincent Schaub (71.), 1:3 Yuta Inoue (73.), 1:4 Mario Knops (83.), 1:5 Vincent Schaub (90.)