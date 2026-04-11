„5:1 hört sich brutal an“: Hansa Rostock deklassiert Ulm

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Am 33. Spieltag der 3. Liga besiegte der F.C. Hansa Rostock vor 26354 Zuschauern den SSV Ulm 1846 Fußball mit 5:1 (2:0). Emil Holten (27., 41.), Adrien Lebeau (50.), Kenan Fatkic (90.) und Lukas Kunze (90.+4) trafen für die Hausherren, Elias Löder (49.) für die Gäste. Damit rückt der F.C. Hansa Rostock bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heran und unterstreicht seine Ambitionen im engen Aufstiegskampf eindrucksvoll.

Noch vor der Pause schnürte Emil Holten nach einer Hereingabe von Adrien Lebeau seinen Doppelpack zum 2:0 (41.). Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann zeigte sich brutal effizient und ging mit dieser verdienten Führung in die Kabine.

Nach einer kurzen Spielunterbrechung in der achten Minute aufgrund von dichtem Nebel durch Pyrotechnik im Fanblock übernahmen die Rostocker zunehmend die Kontrolle. Franz Pfanne bediente nach Vorarbeit von Kenan Fatkic den Stürmer Emil Holten, der artistisch per Direktabnahme zur 1:0-Führung traf (27.).

Kurzes Zittern und die direkte Antwort

Nach dem Seitenwechsel brachte Elias Löder nach einem Steckpass von Leon Dajaku den SSV Ulm 1846 Fußball plötzlich auf 2:1 heran (49.). Doch die Kogge antwortete im direkten Gegenzug: Adrien Lebeau nutzte einen Abpraller von Luca Bazzoli zum 3:1 (50.).

Ulms Trainer Pavel Dotchev erklärte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sichtlich konsterniert: „Da denkst du jetzt: Okay, jetzt ist das Spiel wieder offen, und dann sehr unglücklich diese 3:1-Pleite-Pech-Panne-Kombination.“ Der F.C. Hansa Rostock ließ sich den Schneid nicht abkaufen und drückte dem Spiel in der Folge wieder seinen Stempel auf.

Entscheidung in der Nachspielzeit

In der Schlussphase machte der F.C. Hansa Rostock endgültig alles klar. Marcel Seegert riss den eingewechselten Christian Kinsombi im Strafraum zu Boden, woraufhin Kenan Fatkic den fälligen Foulelfmeter sicher zum 4:1 verwandelte (90.). Kurz darauf legte Benno Dietze für Lukas Kunze auf, der mit dem 5:1 den Schlusspunkt setzte (90.+4).



Trotz des deutlichen Ergebnisses blieb Daniel Brinkmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sachlich und selbstkritisch: „5:1 hört sich jetzt brutal an, aber das war das Spiel nicht. Ich ärgere mich über so ein paar Situationen, wie das 2:1 zustande kommt, wo wir ein Zwei-gegen-Eins im Mittelfeld haben.“

Sonderlob für Rückkehrer und Dauerläufer

Großen Anteil am Erfolg hatte Florian Carstens, der nach einer Verletzung überraschend in die Startelf zurückkehrte. Daniel Brinkmann lobte ihn auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in den höchsten Tönen: „Er hat heute sehr eindrucksvoll gezeigt, was für einen Stellenwert er für uns hat. Ich glaube, kein Spieler auf dem Platz hat so viele Bälle in gefährliche Räume gespielt, wie das heute gemacht hat.“

Auch Viktor Bergh erhielt Anerkennung vom Trainer, der jedoch anmerkte, dass dem Schweden die Konkurrenz durch Felix Ruschke fehle: „ wird das schon auch guttun. Er hat alle Spiele gemacht, ist immer einer unserer laufintensivsten Spieler, hängt aber auch regelmäßig mal an Gegentoren, da hängt er ein bisschen mit drin.“

Viel Respekt vom gegnerischen Trainer

Der Ulmer Übungsleiter Pavel Dotchev, der sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel über Fragen zu späten Wechseln und Trainingsgruppen ärgerte „Warum ich so spät gewechselt habe? Ja, weil ich das so entschieden habe, weil das mit Gruppe zwei damit nichts zu tun hat.“, fand emotionale und rührende Worte für den F.C. Hansa Rostock.

„Wenn man in diesem Stadion hier ist und die Stimmung so aufsaugt: Ihr müsst schon aufsteigen!“, schwärmte Pavel Dotchev auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Richtung seines Trainerkollegen. „Ich möchte dir keinen Druck machen, aber dieser Verein hat in der 3. Liga nichts zu suchen.“ Die Gäste rutschen nach der Niederlage mit 29 Punkten indes weiter dem Abstieg entgegen.

Big Points für den Traum vom Aufstieg

Mit 59 Punkten rückt der F.C. Hansa Rostock als Tabellenfünfter bis auf einen Zähler an den Relegationsplatz heran, den aktuell der FC Energie Cottbus belegt, der am morgigen Tag noch gegen den VfL Osnabrück spielt. Nachdem die Kogge bereits am vergangenen Spieltag beim direkten Konkurrenten SC Verl Big Points landete (2:1), wurde nun die Pflichtaufgabe gegen den zuvor seit drei Spielen ungeschlagenen SSV Ulm 1846 Fußball souverän gelöst.

Damit bleibt der F.C. Hansa Rostock eine ernstzunehmende Konstante im Aufstiegsrennen. „Wir werden höchstwahrscheinlich ein paar Punkte mehr haben als letztes Jahr. Das heißt, man sieht auf jeden Fall einen positiven Trend“, bilanzierte Daniel Brinkmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zufrieden.

Jedes Spiel ist ab jetzt immens wichtig: Am 34. Spieltag reist die Kogge am Samstag, den 18.04.2026, um 14 Uhr zum 1. FC Schweinfurt 05.