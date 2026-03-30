5:1-Heimsieg: Fokussierte Veener demontieren Schlusslicht Haldern

Borussia Veen siegt klar gegen den SV Haldern – Foto: Pascal Derks

Bezirksliga, Gruppe 4: Das Trainerduo, Lukas Höptner und Alexander Wisniewski, verfolgte das Aufwärmen der Gastgeber-Mannschaft mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck. „Jeder war voll fokussiert – sogar die Ersatzspieler“, verriet Wisniewski nach dem Heimsieg seine Eindrücke. Die Krähen schlugen den Tabellenletzten 5:1 (3:1) und kletterten auf Tabellenrang fünf.

Veen von Beginn an spielbestimmend

Die Veener liefen erneut mit veränderter Viererkette auf. Für den verletzten Hendrik Terlinden übernahm Ken Klemmer seinen Job in der Innenverteidigung. Auf der Bank nahm auch Routinier Felix Terlinden Platz, der zuletzt am 8. Februar für die Veener am Ball war. Der 34-Jährige wurde eingewechselt wie auch Marvin Kühnen aus der C-Liga-Mannschaft. Für den Mittelfeldakteur war’s der zweite Einsatz der laufenden Saison für die Bezirksliga-Truppe.



Die Hausherren waren von Beginn an das spielbestimmende Team gegen ein robust auftretendes Schlusslicht. Tim Lange brachte die Borussia nach einer Viertelstunde in Führung. Jonas van den Brock erhöhte per Kopf in der 36. Minute. Nach einem SVH-Freistoß von Phil Winzer fälschte Linus van Treek den Ball ins eigene Netz ab – nur noch 1:2 (39.). Da Jan Büren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch einen Handelfmeter verwandelte, gingen die Veener mit einem 3:1-Vorsprung in die Pause.