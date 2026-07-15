5:1 gegen Wacker-Nachwuchs: SVS glückt Generalprobe

Mit einem erfolgreichen Strafstoß eröffnete Fabian Schnabl den SVS-Torreigen. – Foto: Simon Eiler

Die Verantwortlichen scheinen die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Vor gut einer Woche erkannte das Trainerteam des SV Schalding-Heining, wie "Co" Albert Krenn verrät, dass vor dem Saisonstart am 21. Juli noch ein Test vonnöten ist. Kurzfristig meldete sich die U19 des SV Wacker Burghausen dazu bereit, den Sparringspartner zu machen. Viel wichtiger als das 5:1 am Mittwochabend war auf Seiten des Bayernligisten am Ende die Erkenntnis, dass nun die Saison endgültig beginnen darf bzw. kann.

Die Anfangsphase ging für den SV Schalding-Heining allerdings in die Hose: Nach gut einer halbe Stunde brachte Alexandros Avramoglou die Gäste in Führung. Nach dieser kalten Dusche bei sommerlichen Temperaturen war der ehemalige Regionalligist jedoch auf Betriebstemperatur: Noch vor der Pause gelang den Niederbayern durch Markus Gallmeier der Ausgleich. Nach Wiederanpfiff zeigte die schnelle Führung durch Fabian Schnabel via Elfmeter, wohin die Reise geht im zweiten Durch. Noch einmal Fabian Schnabel, Sebastian Sommer und Neuzugang Adrian Böck sorgten für den 5:1-Endstand.

Albert Krenn (Co-Trainer, SV Schalding-Heining) zur geglückten Generalprobe: "Wir wollten unbedingt ein Heimspiel zum Abschluss der Vorbereitung. Und weil wir dieses Testspiel relativ kurzfristig angesetzt haben, war die Zahl der möglichen Gegner natürlich überschaubar. Dass wir letztlich gegen die U19 von Wacker Burghausen gespielt haben, war gar nicht mal so schlecht. Die Jungs können kicken und sind körperlich sehr robust, wie wir nun wissen. Das war ein guter Härtetest und ein zufriedenstellendes Testspiel. Gerade unsere zweite Halbzeit war dabei voll in Ordnung. Der Sieg ist unterm Strich verdient - und wir freuen uns nun, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben unser Pensum durchgezogen: Wir sind bereit!"