5:1 gegen Seebach: Dingolfing in beeindruckender Frühform 1. Spieltag in der Landesliga Mitte: FC Dingolfing vs. TSV Seebach 5:1 von Helmut Weigerstorfer · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Dingolfing startet jubelnd in die neue Spielzeit. – Foto: Paul Hofer

Der Auftakt zu etwas Großem? Zwei Pflichtspiele, zwei Siege in der noch jungen Saison. Erst konnte der FC Dingolfing am vergangenen Wochenende im Pokal Regionalliga-Absteiger Hankofen-Hailing schlagen, dann folgte ein Landesliga-Auftakt, der keine Wünsche offen ließ. Am Mittwochabend gewannen die BMW-Städter gegen Vizemeister Seebach nicht nur, Büchner, Müller & Co. setzten mit einem 5:1 sogar ein Ausrufezeichen!

Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter, Dingolfing): "Seebach agierte, wie erwartet, aus einer kompakten Defensive heraus und war vor allem im Mittelfeld sehr präsent und zweikampfstark. Bis auf eine Großchance nach rund fünf Minuten taten wir uns nach vorne sehr schwer und waren auch im Spiel mit Ball zu unsauber. Die beiden ersten Treffer resultierten aus einer Standardsituation. Die Schlussphase der ersten Halbzeit konnten wir aktiver gestalten und durch zwei schön rausgespielte Tore eine 3:1-Pausenführung ermöglichen. Die zweite Halbzeit verlief ähnlich - mit viel Ball für uns gegen einen defensiv starken Gegner. Letztendlich sind froh über ein sehr gutes Auftaktergebnis gegen eine defensiv eingestellte, aber sehr präsente Seebacher Mannschaft. Gratulation an die Truppe zu diesem Start!"