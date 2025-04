5:1 gegen Rot: Vaihingen II übernimmt Tabellenführung

Wie vergangenen Sonntag in Leinfelden gelang es dem SV Vaihingen II, einen frühen Rückstand in einen verdienten Sieg umzuformen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit gewannen die Hausherren Kontrolle über den SV Rot und stiegen mit einem 5:1 (1:1) auf den ersten Tabellenplatz.

Vaihingen kam nicht gut ins Spiel: Rot gewann mit frühem Pressing die Oberhand und sorgte durch einen starken Schuss von Drilon Tahiri für das 0:1 ('2). Ballverluste wurden zum Leitbild der Vaihinger Anfangsphase, in der Tahiri mit einem von Knödler an die Latte gelenkten Fernschuss und zwei weiteren Versuchen gefährlich wurde. Als ein leichtfertiger Fehlpass in einem Pfostentreffer durch Schadenberger mündete, befand sich der SVV entgültig in Alarmstufe Rot.