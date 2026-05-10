5:1 gegen den Meister – allerdings kommt dieser Freisinger Erfolg ein paar Wochen zu spät

Osaro Aiteniora vom SE Freising – Foto: Lehmann

Die Lerchenfelder besiegen Nord Lerchenau deutlich. Youngster Jonathan Kleimann sammelt Argumente für die neue Saison.

Für die Fußballer des SEF war es dann doch schade, dass sie im Kampf um die oberen Plätze in der Bezirksliga Nord schon vor dem letzten Heimspiel keine Rolle mehr spielten. Freising hatte am Samstag nämlich Meister SV Nord Lerchenau zu Gast. Doch meisterhaft traten hauptsächlich die Lerchenfelder auf, die klar mit 5:1 (3:1) gewannen.

Doch Trainer Mijo Stijepic war auch so zufrieden: „Wir haben hochverdient gewonnen – und dieses Mal auch unsere Chancen sehr effektiv genutzt.“ Denn genau das ist es, was zuletzt auch unter Stijepic noch ausbaufähig blieb: die Offensive. Hinten stehen die Lerchenfelder inzwischen sattelfest.

Nur zu Beginn war Nord Lerchenau ein echter Gradmesser. Der neue Meister war zwar nicht mit voller Kapelle nach Freising gereist, dennoch legten die Münchner in ihrem vorletzten Bezirksliga-Spiel ambitioniert los. Und die Gäste lagen recht bald vorne, was aber auch an der Eintracht lag: Keeper Jonas Trost hatte einen Katastrophenpass direkt in den Lauf von Andreas Weiß gespielt, der trocken zum 0:1 (38.) abschloss. Doch der SEF glich bald aus. Jonathan Kleimann war im Strafraum gefoult worden, die Ausführung des Elfmeters dann eine Angelegenheit für Kapitän Felix Fischer (45.).

Und dann drehte Freising die Partie: Wieder war Youngster Kleimann beteiligt. Diesmal passte ein Fernschuss von ihm perfekt in den Winkel (45.+2). Und noch war nicht Halbzeit. Erneut gab’s Strafstoß, weil Florian Huber gelegt worden war. Fischer trat zum zweiten Mal an, machte es besser als Harry Kane am Samstagabend und verwandelte auch den nächsten Versuch (45.+5.). Mit dem 3:1 ging‘s in die Kabinen.

Die Offensivfreude der Gastgeber hielt in den zweiten 45 Minuten an. Munter schraubten sie die Führung in die Höhe. Abermals war es Kleimann, der in aussichtsreiche Schussposition gelangt war und zum vierten SEF-Treffer abzog (53.). Damit sammelte er ein zweites Argument für einen Startelfplatz in der neuen Saison. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Andreas Abstreiter (67.).