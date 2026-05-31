5:1 gegen Bottrop: RWE II hängt Klosterhardt weiter dicht im Nacken

Von Beginn an entwickelte sich eine unterhaltsame Partie. Nachdem Romero Gerres bereits früh einen starken Abschluss von Niklas Wenderdel entschärft hatte (6.), vergaben auf der anderen Seite Arda Islam (4.) und Joel Bema (9.) beste Möglichkeiten zur Führung. Diese fiel wenig später dennoch: Nach einer Hereingabe von Marcel Platzek bugsierte Fortuna-Verteidiger Tom Wojtusch den Ball ins eigene Netz (11.).

Der Treffer brachte Rot-Weiss Essen II allerdings nicht aus dem Konzept. Kurz vor der Pause schlug der Tabellenzweite doppelt zu. Zunächst köpfte Torjäger Marcel Platzek nach einer Hereingabe zum 3:1 ein und erzielte damit bereits sein 45. Saisontor (42.). Nur eine Minute später dribbelte sich Mehmet Demirci in Richtung Strafraum und traf mit einem präzisen Linksschuss zum 4:1 (43.). "Dieser Doppelschlag vor der Halbzeit hat das Spiel gebrochen“, befand später auch RWE-II-Trainer Stefan Lorenz.

Die Gastgeber blieben am Drücker. Nachdem Platzek zunächst noch an Philip Pusch gescheitert war (24.), erhöhte Orcun Mengenli mit einem hervorragend platzierten Distanzschuss aus mehr als 20 Metern auf 2:0 (26.). Fortuna Bottrop meldete sich jedoch zurück, als Luca Fischer einen Freistoß clever ins Torwarteck setzte und den Anschlusstreffer erzielte (32.).

Stempel erkennte "Qualitätsunterschiede" an

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte RWE II die Begegnung weitgehend. Bottrop blieb durch Wenderdel zwar gefährlich, doch Gerres verhinderte mit einer weiteren starken Parade einen möglichen Anschlusstreffer (61.). Stattdessen sorgte Arda Islam frühzeitig für die Entscheidung. Nach einem langen Ball umkurvte er den gegnerischen Torwart und schob zum 5:1-Endstand ein (63.).

Fortuna-Trainer Sebastian Stempel erkannte die Überlegenheit des Gegners an. "Es ist ein verdienter Sieg für Essen. Man hat einfach den Qualitätsunterschied gesehen“, sagte der Bottroper Coach, der vor allem das Eigentor zum 0:1 sowie den Doppelschlag kurz vor der Pause als spielentscheidend einstufte.

In der Schlussphase verwalteten die Essener ihren komfortablen Vorsprung souverän. Hamid Kuka verpasste sogar noch einen weiteren Treffer knapp (88.), ehe der Schlusspfiff den deutlichen Erfolg besiegelte.

Während Fortuna Bottrop die Niederlage abhaken muss, darf Rot-Weiss Essen II weiter vom direkten Aufstieg träumen. "Wir sitzen im Nacken und haben uns das erspielt“, sagte Lorenz mit Blick auf den Titelkampf. Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag ist klar: Klosterhardt hat die Meisterschaft weiterhin in der eigenen Hand, doch die Essener lauern auf einen Ausrutscher und wollen gegen SuS Haarzopf ihre eigenen Hausaufgaben erledigen.