5:1: Fortuna Köln fertigt RW Oberhausen in Überzahl ab

Zwei verschossene Strafstöße, insgesamt drei Platzverweise und sechs Tore. Die Partie zwischen Fortuna Köln und RW Oberhausen hatte es in sich. Am Ende setzten sich die Südstädter jedoch deutlich gegen in Unterzahl spielende Kleeblätter durch.

Es sollte zunächst noch dicker für die Gäste kommen. Nach einer Rangelei bei einem Einwurf langte Matona-Glody Ngyombo seinem Gegenspieler Geerkens ins Gesicht, der deshalb auch hart zu Boden ging. Schiedsrichter Yannick Rupert hatte exzellente Sicht auf das Geschehen und zückte umgehend den roten Karton (19.). Und es wurde sogar noch wilder. Nach einem Zweikampf mit Pierre Fassnacht holte sich Enzo Wirtz schon früh die zweite gelbe Karte ab und musste ebenfalls das Feld verlassen (23.). Danach war es undurchsichtig, keine der beiden Seiten konnte sich wesentliche Feldvorteile verschaffen. Die beste Gelegenheit hatte in dieser Phase sicherlich Geerkens, der Kratzsch aus der Distanz zu einer starken Parade zwang (27.). Die Partie schien zur Halbzeitpause auszutrudeln, doch noch eine Wendung stand an. Nach einem Freistoß von Rafael Garcia nahe der Eckfahne sprang Vleron Statovci in vollem Tempo in die Flugbahn und köpfte wuchtig ins untere Eck (45.+5).

RWO hatte zunächst mehr vom Spiel und begann mit einigen Ballbesitzphasen in der gegnerischen Hälfte. Gefährlich wurde es dann aber erstmals nach einer Unaufmerksamkeit der Kölner. Die Hausherren gaben die Kugel nach einem eigenen Abstoß leichtfertig her. Luca Schlax stand plötzlich frei vor Keeper Lennart Winkler im gegnerischen Strafraum, umkurvte den Schlussmann doch David Al-Azzawe stürmte zurück und klärte den Abschluss noch auf der Linie (5.). In der Folge gehörten den Kleeblättern auch leicht Feldvorteile, Köln stand dafür die meiste Zeit kompakt in der eigenen Hälfte. Etwas überraschend klingelte es dann auf der anderen Seite. Tom Geerkens fand den durchstartenden Nico Thier mit einem feinen Steckpass. Dieser ließ Torhüter Kevin Kratzsch stehen und schob zur Führung ein (14.).

Dritter Platzverweis und zwei vergebene Strafstöße

Oberhausen erwischte in der Folge den besseren Start und näherte sich nach einem Abschluss von Alexander Mühling (47.) und einem Kopfball von Christopher Schepp (49.) dem Anschlusstreffer an. Doch es sollte erneut ganz anders kommen, denn nur eine Minute später ging es drunter und drüber. Nico Thier scheiterte zunächst mit einem Kopfball aus kurzer Distanz und wenige Momente und auch mit einem Schuss aus spitzem Winkel an Kratzsch.

Der Abpraller landete jedoch auch bei einem Kölner und beim Nachschuss wusste sich Kapitän Nico Klaß nicht anders als mit einem Handspiel auf der Linie zu behelfen: Die nächste rote Karte und dazu auch noch Elfmeter für die Südstädter (50.). Diesem nahm sich Garcia an, der es mit einem Flachschuss ins Eck versuchte, doch Kratzsch tauchte ab und klärte zur Seite (51.). Für Köln öffneten sich natürlich immer weiter Räume, doch der nächste Treffer fiel erneut nach einem ruhenden Ball. Und erneut war Statovci zur Stelle und köpfte zur Vorentscheidung ein (63.).

Nachdem Seok-Ju Hong aus aussichtsreicher vergab (68.), keimte mit einem direkt verwandelten Freistoß von Elias Demirarslan immerhin kurzzeitig Hoffnung auf (71.). Doch RWO konnte in Unterzahl nicht mehr viel anrichten. Als Burinyuy Nyuydine auch noch Robin Afamefuna im Strafraum legte, bot sich die Chance zur endgültigen Entscheidung. Diesmal stand Timo Bornemann für den Strafstoß bereit und erneut vereitelte Kratzsch, der die Ecke geahnt hatte. Anders als zuvor ließ der Keeper die Kugel jedoch nur nach vorne prallen, Adrian Stanilewicz eilte zur Stelle und schob ins leere Tor ein (77.). In der Folge vergaben die Kölner noch die ein oder andere Konterchance durch Bornemann (80.) und Luca Majetic (81.), zum Spielende erhöhte Bornemann sogar noch auf 5:1 (90.+1). Die Kölner verbessern ihre Punkteausbeute damit auf sieben, während RWO bereits die dritte Saisonniederlage kassiert.

SC Fortuna Köln – RW Oberhausen 5:1

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna (82. Younes Derbali), David Haider, Vleron Statovci (85. Kevin Brechmann), Tom Geerkens, Rafael Garcia (82. Seymour Fünger), Nico Thier (65. Luca Majetic), Georg Strauch (65. Timo Bornemann), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz - Trainer: Matthias Mink

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht (46. Burinyuy Nyuydine), Nico Klaß, Drew Murray, Moritz Stoppelkamp (52. Simon Ludwig), Eric Babacar Gueye, Luca Schlax (64. Seok-ju Hong), Matona-Glody Ngyombo, Alexander Mühling (76. Phil Sieben), Lucas Halangk, Christopher Schepp (64. Elias Demirarslan) - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Yannick Paul Rupert

Tore: 1:0 Nico Thier (14.), 2:0 Vleron Statovci (45.+5), 3:0 Vleron Statovci (63.), 3:1 Elias Demirarslan (71.), 4:1 Adrian Stanilewicz (77.), 5:1 Timo Bornemann (90.+1)

Rot: Matona-Glody Ngyombo (19./RW Oberhausen/Tätlichkeit)

Gelb-Rot: Enzo Wirtz (23./SC Fortuna Köln/)

Rot: Nico Klaß (51./RW Oberhausen/Handspiel auf der Torlinie)

Besondere Vorkommnisse: Rafael Garcia (SC Fortuna Köln) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (53.). Timo Bornemann (SC Fortuna Köln) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kevin Kratzsch (77.).