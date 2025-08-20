Daniel Hofer (li.) machte eine ganz starke Partie, musste allerdings mit Verdacht auf Schulterverletzung vorzeitig vom Feld. – Foto: Alfred Brumbauer

5:1! Dingolfinger Befreiungsschlag, aber Sorge um Matchwinner Hofer Mittwoch - Nachholspiel: Dreifacher Torschütze muss mit Verdacht auf Schulterverletzung raus +++ Tor-Debüt für Prebeck-Sanchez

Das war der erhoffte Befreiungsschlag für den FC Dingolfing! Die BMW-Städter mühten sich bislang eher holprig in die Saison und hinkten den Erwartungen hinterher. Im Nachholspiel am Mittwochabend gab`s dann allerdings das kollektive Durchatmen in blau-weiß. Mit fuhr der FCD im Nachholspiel gegen Kosova Regensburg einen deutlichen Heimsieg ein, der Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben soll.



Die Hausherren erwischten vor rund 250 Zuschauern einen Blitzstart. Schon in der dritten Minute erzielte Daniel Hofer das 1:0 (3.). Es war nicht nur für den FCD ein traumhafter Auftakt, sondern auch ganz speziell für Hofer, der später als dreifacher Torschütze an der Anzeigentafel stehen sollte. In der 33. Minute erhöhte der Rückkehrer aus Hankofen per Elfmeter auf 2:0. Zuvor war Lukas Berleb im Strafraum regelwidrig gestoppt worden. Mit einer komfortablen Zwei-Tore-Führung ging`s für die Gastgeber in die Kabine.



Nach der Pause verkürzte Kosova Regensburg durch Emir Terakaj zügig auf 2:1 (48.), doch lange zittern mussten die Fans der Dingolfinger nicht. Nur drei Zeigerumdrehungen später stellte wiederum Hofer auf 3:1 (51.). Im Anschluss schlug die Stunde von Fabian Prebeck-Sanchez. Der Neuzugang von der SG Mallersdorf/Grafentraubach schnürte den Doppelpack und erzielte damit seine beiden ersten Ligatreffer für die Dingolfinger überhaupt.



Dingolfings Sportlicher Leiter Manuel Wimmer zeigte sich nach der Partie erleichtert: "Wir haben es von Beginn an geschafft, das erhoffte Spiel aufzuziehen. Wir wussten, dass Kosova am Ball sehr stark ist. Der schnelle Führungstreffer hat uns Sicherheit gegeben. Hinten sind wir sehr gut gestanden, haben diszipliniert agiert und im Mittelfeld die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Dadurch sind wir in schöner Regelmäßigkeit zu Chancen gekommen. Trotz des Anschlusstreffers war`s auch in dieser Höhe ein verdienter Sieg."



Ein Extralob von Wimmer heimsten sich dabei Hofer und Prebeck-Sanchez ein: "Dani und Fabi haben das als Doppelspitze sehr gut gemacht und waren heute der Unterschied. Vor allem freut es mich auch für Fabi, der schon zuletzt gut gearbeitet und sich das einfach jetzt verdient hat." Allerdings gibt`s derzeit kaum eine Partie ohne Hiobsbotschaft für die Dingoflinger. "Man of the Match" Daniel Hofer musste nach einer Stunde vermutlich wegen einer Schulterverletzung vom Feld. "Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Aber ich denke, fürs Derby am Sonntag in Teisbach schaut`s eher schlecht aus", befürchtet Wimmer.