51 der 64 Westfalenpokal-Teilnehmer 2026/27 stehen fest

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Folgende Qualifikationswege gibt es:

Alle Mannschaften ab der Regionalliga brauchen an den Kreispokal-Wettbewerben nicht teilnehmen, da sie direkt für den Westfalenpokal qualifiziert sind. Dies sind Zweitliga-Absteiger SC Preußen Münster, Drittligist SC Verl sowie die Regionalligisten SV Rödinghausen, SC Wiedenbrück, FC Gütersloh, Sportfreunde Siegen und Sportfreunde Lotte.

Hier sind automatisch die Top 6 der Abschlusstabelle der Saison 2025/26 qualifiziert. Wichtig ist zu wissen, dass 2. Mannschaften nicht startberechtigt sind, so dass der SC Preußen Münster II oder der DSC Arminia Bielefeld II aus der Wertung fallen. Entsprechend würden dahinter platzierte Mannschaften nachrücken.

Qualifiziert sind: Westfalia Rhynern, SG Wattenscheid 09, ASC 09 Dortmund, SV Lippstadt 08, 1. FC Gievenbeck

Außerdem wäre aktuell qualifiziert: TSV Victoria Clarholz

>>> zur Tabelle der Oberliga Westfalen

Die überkreislichen Meister (10/18 Mannschaften)

Das sind die aktuellen Tabellenführer:

Westfalenliga 1: SC RW Maaslingen

Westfalenliga 2: DJK TuS Hordel

Landesliga 1: SC Herford

Landesliga 2: SuS Bad Westernkotten

Landesliga 3: FC Roj

Landesliga 4: SpVg Emsdetten 05

Bezirksliga 1: TuS GW Pödinghausen

Bezirksliga 2: TuS Lipperreihe

Bezirksliga 3: TBV Lemgo

Bezirksliga 4: SG Bödefeld/Henne-Rartal

Bezirksliga 5: RW Hünsborn

Bezirksliga 6: Kirchhörder SC

Bezirksliga 7: SVE Heessen

Bezirksliga 8: SG Massen

Bezirksliga 9: FC 96 Recklinghausen

Bezirksliga 10: SV Westrich

Bezirksliga 11: TSV Raesfeld

Bezirksliga 12: SC Münster 08

Hinweis: Die 29 Kreispokalsieger sind automatisch qualifiziert. Drei bis sechs Nachrücker-Plätze wird es zudem geben, die an die Zweitplatzierten der größten Fußball-Kreise verteilt werden. Dies sind nach aktuellem Stand in dieser Reihenfolge: Dortmund, Bochum, Recklinghausen und Ahaus/Coesfeld.

Derzeit würden sich vier Kreispokal-Vizesieger für den Westfalenpokal qualifizieren. Steigt auch der DSC Arminia Bielefeld in die 3. Liga ab, wären es nur noch drei zusätzliche Plätze.

Grundsätzlich gilt: Sollte sich ein Kreispokalsieger (oder auch ein qualifizierter Kreispokal-Vizesieger) über einen o. g. Weg bereits qualifizieren, rückt der Nächstplatzierte des jeweiligen Kreispokals nach.

Ahaus/Coesfeld (2): SpVgg Vreden (OL) und Finalist Eintracht Ahaus (WL)

Arnsberg: TuS Sundern (LL)

Beckum: RW Ahlen (OL)/Beckumer SpVg (BL)

Bielefeld: SC Peckeloh (WL)

Bochum (2): SG Wattenscheid 09 (OL, bereits über Oberliga qualifiziert) / Concordia Wiemelhausen (WL) als Finalist qualifiziert, TuS Harpen (LL) als Drittplatzierter qualifiziert

Detmold: Post TSV Detmold (LL)

Dortmund (2): Sieger FC Roj (LL, künftig WL, bereits als Meister qualifiziert), Finalist ASC 09 Dortmund (OL, bereits über Oberliga qualifiziert). Halbfinalist Türkspor Dortmund (OL), Halbfinalist Kirchhörder SC (BL, künftig LL, bereits als Meister qualifiziert).

Der Kreis Dortmund muss eine Entscheidung unter den vier unterlegenen Viertelfinalisten treffen. Dem Vernehmen nach fällt Westfalia Huckarde (BL) raus, da sie im Viertelfinale nicht angetreten sind, und ein Los soll unter BSV Schüren (WL), Eving Selimiye Spor (BL) und Dortmunder Löwen (BL) entscheiden.

Gelsenkirchen: SSV Buer (WL)

Gütersloh: FC Kaunitz (WL)

Hagen: FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL)

Herford: SG FA Herringhausen/Eickum (BL)

Herne: SpVgg Horsthausen (WL)

Hochsauerlandkreis: SV Schmallenberg/Fredeburg (LL)/SV Brilon (BL)

Höxter: SV Dringenberg (BL)

Iserlohn: FC Iserlohn (WL)

Lemgo: TuS Lipperreihe (BL, ggf. als Meister qualifiziert) (Finalist TuS Ahmsen (BL))

Lippstadt: SuS Bad Westernkotten (LL) als Finalist qualifiziert, ggf. aber auch als Meister). Sieger SV Lippstadt 08 (OL) bereits über Oberliga qualifiziert. Qualifiziert sich Bad Westernkotten als Meister dürften die unterlegenen Halbfinalisten BW Rixbeck-Dedinghausen (KLA) und FC Mönninghausen (KLA) einen Westfalenpokal-Platz unter sich ausspielen.

Lübbecke: FC Lübbecke (LL, künftig BL)

Lüdenscheid: RSV Meinerzhagen (WL)

Minden: SC RW Maaslingen (WL, ggf. als Meister qualifiziert) (Finalist SVKT 07 Minden (LL))

Münster: TuS Hiltrup (OL)

Olpe: SG Finnentrop/Bamenohl (OL)

Paderborn: SV Heide Paderborn (LL)

Recklinghausen (2): SpVgg Erkenschwick (OL), Finalist FC Recklinghausen (BL, künftig LL, bereits als Meister qualifiziert), FC Marl (LL) als Drittplatzierter

Siegen-Wittgenstein: TuS Erndtebrück (WL)/Sportfreunde Birkelbach (KLA)

Soest: SF Ostinghausen (WL)

Steinfurt: FC Eintracht Rheine (OL)

Tecklenburg: Ibbenbürener SpVg (LL)

Unna/Hamm: Holzwickeder SC (WL) als Finalist qualifiziert, Sieger SG Massen (BL, künftig LL, bereits als Meister qualifiziert)