5:1 ! Big-Points für Petershütte im Nachholspiel

Wie Sascha Dempwolf, Coach von Petershütte fand, war das Spiel "gerade in der Anfangsphase sehr offen" und es gab Chancen auf beiden Seiten. Eine ganz dicke Chance hatte dabei der Tabellenletzte, doch in einer Eins-Gegen-Eins-Situation behielt Artem Bilyi im Tor von Petershütte die Oberhand. Fast im direkten Gegenzug dann das Tor auf der anderen Seite. Davin Malina war der Torschütze, der nun bei 13 Saisontreffern steht.

Nur sieben Minuten später dann das 2:0. Ben Steinbrück machte den Doppelschlag perfekt, doch mit einem guten Gefühl ging der Drittletzte dennoch nicht in die Kabine. In der 45. Minute konnte man den Ball nicht richtig klären und Noah Stern nutzte dies zum Anschlusstreffer.

"In der zweiten Halbzeit kam Salzgitter besser ins Spiel, aber uns boten sich Kontermöglichkeiten." so Dempwolf zum Start der zweiten Hälfte. Daraus konnte Petershütte auch das 3:1 erzielen. Wieder war Ben Steinbrück der Torschütze. "Dann war die Partie entschieden." so Dempwolf weiter.

In der Schlussphase der Partie macht Petershütte das Ergebnis nochmal richtig deutlich durch Tore von Niclaas Domjahn und Jonah Kriebel. Nach dem 5:2 im Hinspiel, nun also ein 5:1-Sieg im Aufsteigerduell. Nach drei sieglosen Partien konnte Petershütte also wieder gewinnen und hat nun nur noch einen Punkt Rückstand auf Platz elf. Es ist richtig eng. Salzgitter steht nach der sechsten Niederlage in Serie weiter auf dem letzten Platz und taumelt der Bezirksliga entgegen.

"Am Ende war es vielleicht etwas glücklich aufgrund der ersten Halbzeit, aber nicht unverdient." so das Resümee von Sascha Dempwolf. Für Petershütte geht es am Sonntag gegen Kästorf weiter. Salzgitter empfängt zeitgleich den MTV Wolfenbüttel.