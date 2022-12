5:1 – ASV geht mit Befreiungsschlag in die Pause Kreisliga A Düsseldorf: Mit einem Erfolgserlebnis verabschiedet sich der ASV Tiefenbroich in die Winterpause.

Da ist dem ASV Tiefenbroich im letzten Hinrundenspiel und letzten Spiel des Jahres ein Riesen-Befreiungsschlag gelungen. Die Kunda-Truppe gewann das Kreisliga-A-Heimspiel gegen den FC Büderich II mit 5:1 (2:1). Die Gäste bleiben damit tief im Tabellenkeller, und der ASV ist dort erst einmal raus. Das Vorstandsmitglied David Ziegler bejubelte den Dreier: „Es waren viele Zuschauer auf dem Platz. Erstaunlich bei dieser eisigen Kälte, sie wussten aber, um was es für uns geht, und sie wussten auch, dass wir vorzüglichen Glühwein ausschenken.“ Der 47-Jährige erklärte zudem: „Dieser Sieg war enorm wichtig für die Mannschaft und auch für uns alle. Jetzt können alle erheblich entspannter in die Weihnachtspause gehen.“ Vor allem nach dem Wechsel war seine Elf haushoch überlegen und hatte in Routinier Selly Aslangirei den besten Akteur.