5:1 - Aramäer hellwach in Wachbach

Die Partie begann mit leichten Vorteilen für die Hausherren, die in der 17. Minute durch Felix Gutsche verdient in Führung gingen. Doch die Antwort der Aramäer ließ nicht lange auf sich warten: Nur sechs Minuten später nutzte Jermaine Wesley ein Traumzuspiel von Frank Silvain Teku eiskalt zum 1:1-Ausgleich (23.). Die Aramäer drehten die Partie nur neun Minuten darauf. Nach einer Vorlage von Robert Grau traf Jan Stascak präzise ins untere rechte Eck zur 2:1-Führung. Kurz vor der Halbzeitpause gab es eine unglückliche Szene: Ein Heilbronner Spieler wurde in der 44. Minute so schwer gefoult, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zum Ärger der Heilbronner ahndete der Schiedsrichter die Aktion vorab als Foul des Heilbronners und gab Freistoß für Wachbach – eine klare Fehlentscheidung. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte Jan Stascak Unstimmigkeiten in der Wachbacher Hintermannschaft und erhöhte auf 3:1 für Aramäer Heilbronn.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Wachbacher zwar erneut engagiert aus der Kabine, konnten aber keine wirklich gefährlichen Aktionen kreieren. In der 63. Minute zeigte Simikic auf der anderen Seite ein feines Zuspiel auf Wesley, der zum 4:1 für die Aramäer verwandelte. Nur drei Minuten später hatte Jan Stascak die Chance, erneut gefährlich in den Wachbacher Strafraum einzudringen, dies wurde aber außerhalb des Sechzehners durch ein unerlaubtes Handspiel des Wachbacher Keepers gestoppt. Zur Verwunderung vieler sah der Torhüter dafür lediglich die Gelbe Karte. In der 70. Minute folgte dann ein Platzverweis für Wachbach nach einem eher harmlosen Foul. Der Schiedsrichter zückte zunächst Gelb, zeigte dann aber Gelb-Rot, nachdem der Spieler selbst ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, bereits verwarnt gewesen zu sein. Es entstand der Eindruck, dass der Schiedsrichter ohne dieses Wissen wohl keine Gelb-Rote Karte gegeben hätte. In der 73. Minute trafen innerhalb weniger Sekunden zunächst Sergen Türk und dann Leon Behncke jeweils den Pfosten. Nach einem Eckball in der Schlussphase köpfte Kevin Berg gefährlich auf das Wachbacher Tor, doch ein Verteidiger klärte in höchster Not auf der Linie. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Jermaine Wesley nach Vorarbeit von Türk mit dem 5:1 den Schlusspunkt der Partie.