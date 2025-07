5:1, 5:2, 4:2! Fortuna und Kornburg mit Super-Comebacks

Was für ein Samstag in der Bayernliga Nord! Sowohl der SV Fortuna als auch der TSV Kornburg ließen sich von Zwei-Tore-Rückständen nicht unterkriegen – und gewannen auswärts mit 5:2 respektive 4:2. Die Regensburger sahen zu Gast bei Absteiger FC Eintracht Bamberg zunächst kein Land, zeigten in der zweiten Halbzeit jedoch ein ganz anders Gesicht. Und auch die Kornburger rissen das Spielgeschehen nach der Pause an sich. Dass sich die Baumgart-Jungs nicht aus der Ruhe bringen ließen, war letztlich das Erfolgsrezept für den 5:2-Auswärtserfolg bei Aufsteiger FSV Stadeln. Fünf Tore erzielte auch der SSV Jahn II. Die Domstädter ließen die angereiste DJK Gebenbach im Oberpfalzderby satt mit 5:1 von der Klinge springen.



Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): „Wir sind gut gestartet, haben durch eine Ecke das 1:0 erzielt und waren weiter sehr dominant. Von Minute 1 an haben wir das Spiel voll im Griff gehabt und haben unseren Speed gut ausnutzen können. Was positiv war: Dass wir variabler gespielt haben als gegen Cham. Hier war ein Fortschritt zu erkennen. Mit einem guten Positions- und Kombinationsspiel haben wir den Gegner laufen lassen.“







Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Die Partie ging in der ersten Halbzeit hin und her. Zwei Fehler von uns wurden bitterböse bestraft, weshalb wir mit 0:2 in Rückstand gerieten. Die Mannschaft hat es in der zweiten Halbzeit überragend gemacht, hat konstant den Druck hochgehalten und in aller Ruhe nach vorne gespielt. Auch mit dem Einwechselspielern, die nochmal richtig Schwung gebracht haben, konnten wir das Spiel drehen. Und haben absolut verdient mit 5:2 gewonnen.“







Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Zunächst haben wir zu viel Respekt gehabt. Die Bamberger haben uns richtig zugesetzt. Dann haben wir uns gefangen. Es war wichtig, nicht aufzugeben, Moral zu zeigen und die Intensität hochzuhalten. Wir sind keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Das haben wir abermals gezeigt. Mich freut es riesig für Arturo für sein erstes Bayernliga-Tor. Ich bin froh; so kann man in die Saison starten.“





