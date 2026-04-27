»50/50-Spiel«: Hesl gegen Lam erneut in ungewohnter Rolle?

Die Personalsorgen bei Ettmannsdorf reißen nicht ab. Mimt Ex-Profi Wolfgang Hesl (rechts) deshalb erneut den Feldspieler? – Foto: Thomas Schneider

Die krachende 2:5-Derbyklatsche gegen Burglengenfeld hat gesessen. Möglichkeit auf Wiedergutmachung bietet sich für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf rasch. Am Dienstagabend holt das Most-Gefolge das Heimspiel gegen die SpVgg Lam vom 23. Spieltag nach. Die drittplatzierten „Osserbuam“ blieben zuletzt ebenfalls ohne Punktgewinn (1:3 gegen Passau) und möchten – auch wenn der Zug Richtung Aufstiegsplätze abgefahren ist – in die Erfolgsspur zurückkehren. Anstoß ist um 18.30 Uhr.



Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Wenn man vorne die klarsten Torchancen nicht verwertet und in der Defensive immer wieder zu viele individuelle Fehler passieren, dann kann man einfach kein Spiel in der Landesliga gewinnen. Dieses so einfache Fazit ist leider für unser Spiel gegen Burglengenfeld absolut zutreffend. Aus meiner Sicht haben wir an sich kein schlechtes Heimspiel abgeliefert. Doch durch die zwei genannten Faktoren haben wir uns um den Lohn der Arbeit gebracht. Im Nachholspiel gegen die SpVgg Lam erwartet uns eine änliche Aufgabe wie gegen Burglengenfeld. Lam ist ohne Frage eine Spitzenmannschaft der Liga mit enorm viel Qualität im Kader. Es wird wohl wieder ein 50/50-Spiel. Wir müssen versuchen, die Anzahl der Fehler zu minimieren und vorne konsequenter den Torerfolg zu suchen.“



Personalien: Voraussichtlich werden sich im Kader gegenüber den vergangenen Spielen keine großartigen Veränderungen auftun. Nach wie vor sind viele Spieler angeschlagen. Eine Konsequenz daraus: Der eigentliche Stammkeeper Wolfgang Hesl könnte wie zuletzt für Michael Herrmann Platz machen und als Feldspieler Einsatzminuten sammeln.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir wollen nach der Niederlage in Passau schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Allerdings wird das eine schwere Aufgabe. Ettmannsdorf gehört seit Jahren zu den Top-Teams der Liga und ist individuell hervorragend besetzt. Zudem ist eine Auswärtsfahrt unter der Woche nie angenehm.“



Personalien: Die Osserbuam können aus dem Vollen schöpfen: Mit Ausnahme von Langzeitausfall Simon Loderbauer sind alle Mann an Bord.