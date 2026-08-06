"50:50-Spiel" - Bevern und Papenburg eröffnen den zweiten Spieltag

– Foto: Robert Gertzen

„Freitag erwartet uns ein Brocken.“, sagt Bentka mit Blick auf die Partie. Gleichzeitig erinnert er sich gerne an das Gastspiel der Vorsaison: „Wenn ich an die letzte Saison denke, haben wir dort auch am Freitagabend gespielt. Eines unserer besten Spiele gemacht, da haben wir Papenburg komplett dominiert. Das wäre schön, wenn wir das wiederholen können.“ Bevern gewann bei den Blau-Weißen mit 4:0. Am Ende der Saison hatte man sechs Punkte mehr als der morgige Gegner auf dem Konto.

Der Co-Trainer erwartet jedoch einen hochmotivierten Gegner. „Sie werden voraussichtlich mit Wut im Bauch ins Spiel gehen. Ich glaube nicht, dass sie einkalkuliert haben, am ersten Spieltag in Dinklage ohne Punkte nach Hause zu fahren. Darauf müssen wir uns einstellen.“ Papenburg glich beim TVD in der Nachspielzeit aus und musste dann doch noch den Rückschlag und die Niederlage hinnehmen. Offenes Spiel Für Bentka ist die Begegnung offen. „Es sind immer 50:50-Spiele gegen Papenburg. Das ist wirklich tagesformabhängig.“ Dennoch reist der SV Bevern mit Selbstvertrauen an. „Wir freuen uns natürlich sehr darauf, dort wieder Gas zu geben und am besten eine kleine Serie starten zu können, was allerdings sehr schwer sein wird.“ In der vergangenen Saison konnten beide Teams je ein direktes Duell für sich entscheiden.