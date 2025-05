Der TV Schierling will auf heimischen Rasen gegen den FC Künzing vorlegen – Foto: Alfred Brumbauer

»50:50-Duell« Schierling und Künzing kreuzen die Klingen Landesliga- Relegation: Die beiden niederbayerischen Bezirksliga-Vizemeister müssen gegeneinander ran

Mit dem TSV Dorfen, SB Chiemgau Traunstein, TV Schierling und FC Künzing sind vier Teams in der Landesliga-Relegationsgruppe Südost eingeteilt worden, die um ein Ticket für die dritthöchste Amateurklasse wetteifern. In der ersten Runde wurden die beiden Vertreter aus Oberbayern zusammengelost, so dass es folgerichtig zum Duell der beiden niederbayerischen Bezirksliga-Vizemeister kommt. Am Donnerstag (Anstoß 18:30 Uhr) hat zunächst der TV Schierling Heimrecht, ehe am Sonntag (16 Uhr) das Rückspiel bei den "Römern" über die Bühne geht.

Im Vorfeld einen Favoriten auszumachen, ist schwer. Was beide Teams eint, ist das Verletzungspech. Hüben wie drüben fehlen eine Vielzahl an Akteuren. Bei den Hausherren hat es beispielsweise schon vor einigen Wochen den früheren Junioren-Bayernauswahlspieler Dion Galuschko schwer erwischt. Bei den Gäste riss sich Verteidiger Samuel Kronschnabel im bedeutungslosen letzten Saisonspiel gegen den TSV Waldkirchen das Kreuzband. "Inzwischen haben sich in dieser Saison fünf Kaderspieler einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ist unglaublich", seufzt Künzings Coach Matthias Süß, der zudem in den beiden Duellen gegen Schierling ohne den verletzten Offensivmann Michael Saiverth auskommen muss. Zumindest Kapitän Christian Seidl, Tim Hain und Maximilian Tiefenbrunner, die im Saisonendspurt allesamt fehlten, konnten am Dienstag beschwerdefrei trainieren. "Chris und Tim hatten Muskelfaserrisse, Maxi eine Rippenverletzung. Ich hoffe, dass es bei allen drei geht, ansonsten wird es richtig problematisch, zumal auch unsere Zweite am Mittwochabend ein Relegationsspiel hat", sagt Süß, der zudem noch um das Mitwirken des grippekranken Lukas Edhofer bangt. Simon Göde wird berufsbedingt vermutlich erst kurz vor Spielbeginn in Schierling eintreffen und deshalb wohl keine Option für die Startelf sein.







