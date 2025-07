„50+1 ist unverhandelbar“: Wird beim TSV 1860 jetzt alles gut?

München – Über diese Tage wird man beim TSV 1860 noch lange sprechen: Hinter den Löwen liegt ein historisches Wochenende. Schon vorher war klar, dass auf der Mitgliederversammlung am Sonntag die achtjährige Amtszeit von Präsident Robert Reisinger ein Ende findet. Als Nachfolger wurde – wie erwartet – Gernot Mang von den Mitgliedern gewählt. Doch das geriet zur Randnotiz. Am Samstagabend nämlich platzte die Bombe. Hasan Ismaik verkauft nach 14 Jahren seine Anteile des Altmeisters von 1966. Unsere Zeitung klärt die wichtigsten Fragen:

An wen verkauft Ismaik? Typisch 1860 könnte man sagen. Wer genau Ismaik die Anteile an den Löwen abgekauft hat, ist nicht bekannt. Klar ist nur, dass es sich um ein Schweizer Familienholding handelt. In der Club-Mitteilung heißt es nur, dass der neue Gesellschafter die Zukunft der Sechzger im Grünwalder Stadion sieht und zügig den Bau der vereinseigenen Turnhalle am Trainingsgelände vorantreiben will. Nach tz-Infos soll in den kommenden Tagen bekannt werden, welche Personen hinter dem Löwen-Neuanfang stehen. Kurios: Selbst Neu-Präsi Mang kennt den neuen Gesellschafter laut eigener Aussage nicht.