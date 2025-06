501 Herrenmannschaften treten in der Saison 2025/2026 im Saarland an

Der Saarländische Fußballverband (SFV) geht mit 501 Herrenmannschaften in die neue Saison 2025/2026. Das bedeutet einen minimalen Rückgang im Vergleich zur Vorsaison, in der 503 Teams gemeldet waren.

Josef Kreis, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses, erklärt: „Dass wir auch in dieser Saison wieder mit über 500 Herrenmannschaften an den Start gehen, ist ein starkes Zeichen für den Fußball im Saarland. Dieses breite Fundament verdanken wir in erster Linie dem unermüdlichen Engagement der vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen – ob Trainer, Betreuer, Platzwarte oder Vereinsvorstände. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank. Ohne sie gäbe es keinen regelmäßigen Spielbetrieb, keinen Trainingsalltag, keine Nachwuchsförderung und kein Vereinsleben.“

Im überregionalen Spielbetrieb sind in der neuen Saison weiterhin drei saarländische Mannschaften vertreten: Die SV 07 Elversberg spielt in der 2. Bundesliga, der 1. FC Saarbrücken tritt in der 3. Liga an und der FC 08 Homburg geht in der Regionalliga Südwest auf Punktejagd. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielen der FC Hertha Wiesbach, der FV Eppelborn, der FV 07 Diefflen sowie der SV Auersmacher.

Die höchste saarländische Spielklasse – die Schröder-Liga Saar umfasst in dieser Saison 18 Mannschaften. Darunter folgen die beiden Verbandsligen mit 32 Mannschaften, gefolgt von den vier Landesligen mit 64 Teams. In den Bezirksligen treten insgesamt 128 Mannschaften an. Den größten Anteil stellt der Bereich der Kreisligen A mit insgesamt 166 Mannschaften. Dazu kommen 86 Teams in der Kreisliga B, die nicht aufstiegsberechtigt sind.