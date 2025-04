500.000 Euro Schulden, Vision 2030: Kalemba äußert sich ausführlich

Wie geht`s weiter mit der SpVgg Bayreuth bzw. wo kommen 500.000 Euro Schulden her? Diese Frage bewegt nicht nur die Fans des oberfränkischen Traditionsklubs. Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba hat jetzt der vereinseigenen Presseabteilung ein ausführliches Interview gegeben. Wir haben die wichtigsten Passagen herausgesucht:

...die Crowdfunding-Aktion zur Rettung der SpVgg:

"Der Start war ehrlich gesagt holprig. Ich glaube, viele mussten sich erst einmal mit dieser etwas ungewohnten Art des Crowdfundings auseinandersetzen – mit Paketen, Plattform, Zahlungsabwicklung und allem, was dazugehört. Das hat anfangs für Unsicherheit gesorgt. Trotzdem war und ist diese Aktion unglaublich wertvoll. Auch wenn wir das Ziel von 500.000 Euro noch nicht erreicht haben, ist so viel in Bewegung gekommen. Der Support, der Zuspruch und die Kreativität aus der Fanszene und von einzelnen Sponsoren haben mich wirklich beeindruckt."

...die Vision 2030:

"Die Vision 2030 soll unser strategischer Kompass für die nächsten Jahre sein. Es geht darum, die SpVgg Bayreuth wirtschaftlich stabil, sportlich konkurrenzfähig und gesellschaftlich relevant aufzustellen – und das langfristig. Konkret heißt das: Wir wollen die Einnahmestruktur breiter aufstellen, moderne Sponsoring- und Marketingkonzepte umsetzen, unsere Marke weiterentwickeln und digitaler denken.