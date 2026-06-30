5000 Zuschauer sehen Altonas 2:6 gegen St. Pauli - und Kobert-Einstand

Michael Kobert (r.) feiert Doppelpack gegen Süderelbe. – Foto: IMAGO / Lobeca

Es war nur ein Testspiel, aber eines mit besonderem Rahmen. Altona 93 hat an der Adolf-Jäger-Kampfbahn gegen den FC St. Pauli vor 5007 Zuschauern mit 2:6 verloren. Der Bundesliga-Absteiger setzte sich am Ende deutlich durch, doch der neu formierte AFC hatte in der ersten Halbzeit mehrere Momente, die Mut für den Neustart nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord machen dürften.

Kobert wechselt von der TuS Dassendorf zu Altona 93 und ist für den AFC ein starker Transfer für den Neuaufbau. Der 30-Jährige erzielte in der vergangenen Saison für Dassendorf zwölf Tore in 22 Einsätzen. Dazu bringt er viel Erfahrung aus der Regionalliga mit: 172 Spiele und 25 Tore stehen für ihn auf diesem Niveau zu Buche.

Altona selbst sprach im Zusammenhang mit der Kulisse von einer Rekordkulisse. Die Fans bekamen dabei nicht nur ein torreiches Nachbarschaftsduell zu sehen, sondern auch eine Personalie mit Sofortwirkung. Kurz vor dem Anstoß machte der AFC die Verpflichtung von Michael Kobert offiziell. Wenig später stand der Stürmer auf dem Platz - und traf direkt.

In den Vereinsmedien wurde Kobert vor der Partie offiziell begrüßt. Der Angreifer sagte dort: „Tradition, Leidenschaft und Zusammenhalt. Ich freue mich, ab sofort ein Teil davon zu sein. Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!“ Für Altona dauerte es anschließend nicht lange, bis der Zugang auch sportlich ein erstes Zeichen setzte.

Nach frühen Treffern von Scott Banks zum 0:1 in der 18. Minute und einem Eigentor zum 0:2 in der 20. Minute kam Altona schnell zurück. Luis Jahraus verkürzte nur zwei Minuten später auf 1:2, ehe Kobert in der 26. Minute den Ausgleich erzielte. Für einen kurzen Moment stand es 2:2 gegen den Bundesliga-Absteiger - und die Adolf-Jäger-Kampfbahn bekam genau die Geschichte, die zu so einem Sommerabend passt.

St. Pauli zieht nach dem Ausgleich davon

St. Pauli fing sich nach dem Altonaer Doppelschlag allerdings wieder. Arkadiusz Pyrka brachte die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp in der 33. Minute erneut in Führung. Nach der Pause erhöhte Taichi Hara in der 47. Minute auf 2:4, ehe Martijn Kaars in der 65. Minute das fünfte Tor der Gäste erzielte. Hara setzte mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 2:6.

Für den AFC war das Ergebnis am Ende deutlich, der Abend aber dennoch mehr als eine gewöhnliche Niederlage in der Vorbereitung. Die Mannschaft von Trainer Jan-Philipp Rose zeigte gegen den prominenten Nachbarn gerade in der ersten Hälfte Moral, fand nach dem frühen 0:2 zurück und belohnte sich zwischenzeitlich mit dem Ausgleich.

Vor allem Koberts Einstand dürfte hängen bleiben. Ein Transfer kurz vor dem Spiel, ein Treffer beim ersten Auftritt und das alles vor mehr als 5000* Zuschauern - viel mehr Aufmerksamkeit kann ein Zugang in der Vorbereitung kaum bekommen. Für Altona 93 beginnt der Neustart mit einer Mannschaft, die sich neu finden muss. Der Test gegen St. Pauli hat gezeigt, dass noch Arbeit wartet, aber auch, dass der AFC weiter große Anziehungskraft besitzt.

*Altona sprach nach Abpfiff von 4.999 Zuschauern.

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