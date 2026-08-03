5.000 Fans feiern MSV Duisburg beim Familientag

Lex-Tyger Lobinger klatscht mit einem Fan ab. – Foto: Marcel Eichholz

Der MSV Duisburg ist bereit für den Start in die neue Drittliga-Spielzeit. Beim traditionellen Familientag am Sonntag strömten mehr als 5.000 Anhänger der Zebras auf die Trainingsanlage an der Westender Straße. Auf der Bühne schwor Geschäftsführer Michael Preetz die Fans ein und verbreitete viel Optimismus.

Höchst offiziell hat der MSV Duisburg die Saison eröffnet. Zum traditionellen Familientag fanden sich mehr als 5.000 Anhänger der Meidericher auf der Trainingsanlage ein. Pünktlich kamen die Spieler aus der Kabine, um sich unter lautem Applaus und durch ein breites Fan-Spalier den Weg zum Trainingsplatz zu bahnen. 45 Minuten zeigte sich das Team von Cheftrainer Dietmar Hirsch dem eigenen Anhang.

"Wir freuen uns riesig auf den Start", betonte Preetz auf der großen Bühne und hob die Unterstützung der über 1.500 Zebra-Fans beim Testspiel in Rotterdam am Samstag besonders hervor. Am Samstag steht für die Duisburger das erste Saisonspiel gegen Aufsteiger SV Meppen an. Wie groß die Euphorie in Duisburg noch immer ist, wird mit einem Blick auf die Vorverkaufszahlen deutlich. Über 25.000 Fans werden zum Auftakt erwartet. Dann will der MSV weiter auf seine Heimstärke vertrauen und erfolgreich in die Saison starten. In der vergangenen Spielzeit waren die Zebras als einziges Team der ersten drei Ligen ohne Niederlage geblieben.