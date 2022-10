– Foto: Günter Schmid

500 Zuschauer sehen im Murrhardter Derby ein 1:1 In der Fußball-Kreisliga A2 reicht dem TSC die Punkteteilung im Spitzenspiel gegen den Stadtrivalen, um weiterhin Tabellenführer zu bleiben.

Das Murrhardter Stadtderby in der Fußball- Kreisliga A2 hielt, was es versprochen hatte. Vor rund 500 Fans gab es ein 1:1, mit dem der TSC die Spitzenposition behauptete und der VfR vom dritten auf den vierten Platz abrutschte. Zweiter ist der FC Welzheim, der mit seinem 6:2-Sieg beim Großen Alexander Backnang nach Punkten mit dem Tabellenführer gleichzog. Im Keller wartet der TSV Oberbrüden nach dem 2:5 beim TSV Nellmersbach II weiterhin auf den ersten Sieg.

„Der TSC hatte die weitaus besseren Torchancen, aber wir hatten mit Keeper Juri Martens den wohl besten Spieler des Tages“, sagte Daniel Frank nach dem Abpfiff. Der VfR-Spielleiter lobte zudem den TSC-Stürmer Jusufhan Öztürk, der bereits nach sechs Minuten bei einem Pfostentreffer im Blickpunkt stand. In der 26. Minute wurde Muhammet Karadeniz im TSC-Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter schoss derselbe VfR-Akteur nur in die Arme des gegnerischen Torhüters Fatih Aydin. Vor der Pause hätten die Gäste mehrmals vorlegen können, doch Martens wuchs mit tollen Paraden über sich hinaus. In der 48. Minute war allerdings auch er machtlos, als Arif Akgun das 1:0 für den TSC erzielte. Danach hielt der VfR-Goalie sein Team im Rennen, das laut Frank „spielerisch auf Augenhöhe“ war. Ein Kompliment gab es vom VfR-Funktionär auch für den Schiedsrichter, der „eine sehr gute Leistung“ gezeigt habe. Zwei Minuten vor dem Ende gelang dem Bezirksliga-Absteiger durch Jannik Rössle doch noch der nicht ganz unverdiente Ausgleich in einem überaus spannenden Stadtderby.

Nach einer halben Stunde stand es bereits 0:3, die TAHV-Tore steuerten Alpay Yildiz (1./29.) und Ahmet Sakarya (24.) bei. Nach 60 Minuten kam Steinbach durch einen Foulelfmeter von Florian Schlipf zum Ehrentreffer.

Das Remis hilft beiden Teams im Keller nicht allzu viel. Die Einheimischen gingen in der 49. Minute durch Frederik Walch in Führung. Kirchberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und kam in der 79. Minute zum 1:1. Pierre Paul verwandelte einen Foulelfmeter.

Alle Tore fielen nach der Pause. Tobias Veit markierte das 1:0 (49.) für den FSV, für die Gäste schlug Luis Puppa (57.) zurück. Weiler tat sich schwer, doch zehn Minuten vor dem Ende traf Kadir Akyüz zum 2:1.

„Zwei fatale Fehlentscheidungen des Schiedsrichters“ beklagte Stefan Schaffroth. Für den Oberbrüdener Abteilungsleiter war es auch deshalb eine unnötige Niederlage. Die Gäste lagen schnell hinten, gaben danach aber den Ton an. Sie versiebten beste Torchancen, auch das Aluminium stand im Weg. Nur Jens Spahmann traf zum 1:1 (35.). Kurz nach der Pause sah Philipp Gröger Gelb-Rot, für Schaffroth „weit überzogen“. Bald fiel das 2:1 für Nellmersbach, ehe die Gäste vor dem 3:1 abermals eine Fehlentscheidung monierten. In Unterzahl kassierten die Auenwalder zwei weitere Tore, ehe Dominik Alversleben noch das 2:5 erzielte.

Dritter Saisonsieg für den Aufsteiger, vierte Schlappe in Serie für die SKG. Sechselbergs Luca Weller traf nach 19 Minuten zum 1:0. Erdonis Kryeziu erzielte das 1:1 (52.), doch Sebastian Schmölzer (57.) sorgte für die erneute TSV-Führung. Eine Minute vor dem Abpfiff verwandelte Maximilian Schmidt einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand.

Klingt seltsam, aber für Backnang wäre gegen den Titelanwärter mehr drin gewesen. Patrick Wenzel erzielte das 1:0 (24.) für Welzheim, fünf Minuten später sorgte Savvas Koumboulidis fürs 1:1. Alain Haddad legte für die Hausherren sogar das 2:1 (55.) vor, doch dann trafen nur noch die Gäste. Nico Dyrska (67.), David Solakovic (68./81.) und Christian Hoppe (85./90.) stellten den deutlichen Endstand für den Zweiten her.