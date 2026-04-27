„500 km/h“-Traumtor: Remis im Verfolger-Kracher in Hohkeppel

Das Verfolgerduell zwischen dem SV Eintracht Hohkeppel und dem Siegburger SV 04 hielt, was es versprach: Intensität, Leidenschaft und ein Tor für die Galerie. Weil der Primus aus Gladbach zeitgleich patzte, rückt das Spitzenquartett der Mittelrheinliga noch enger zusammen. Zwischen Platz eins und vier liegen nun nur noch fünf Pünktchen.
Die Heimelf erwischte einen guten Start und hätte beinahe einen Blitzstart hingelegt, doch Siegburg rettete in höchster Not auf der Linie. „Eine so frühe Führung wäre für unser Spiel natürlich optimal gewesen“, konstatierte Hohkeppels Trainer Giuseppe Brunetto. Stattdessen entwickelte sich ein Abnutzungskampf auf hohem Niveau. „In der ersten Halbzeit hatten wir zwar viele Balleroberungen und Gelegenheiten, haben diese aber oft nicht sauber genug zu Ende gespielt, was sicherlich auch der hohen Intensität geschuldet war“, beschrieb Brunetto den ersten Spielabschnitt.
Kurz nach dem Seitenwechsel schlug der Gast eiskalt zu. William McIntosh nutzte eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Hausherren zum 0:1 (51.). „Dabei haben wir in der Box keine gute Figur gemacht – das müssen wir einfach besser verteidigen“, ärgerte sich 53-Jährige Coach über den Rückstand. Doch die Antwort der Eintracht ließ nicht lange auf sich warten und war von der Sorte „Tor des Monats“.
Ferhat Saglam nahm Maß und schweißte den Ball unhaltbar in den Knick (64.). Siegburgs Coach Alexander Otto geriet regelrecht ins Schwärmen: „Der Ausgleich war ein absolutes Traumtor: Saglam hat den Ball technisch anspruchsvoll aus 18 Metern mit gefühlt 500 km/h genau in den Winkel gejagt.“
In der Schlussphase drückte Hohkeppel auf den Siegtreffer. Brunetto sprach von „reinem Einbahnstraßenfußball“ ab der 60. Minute: „Wir haben eine Angriffswelle nach der anderen gestartet und leidenschaftlich auf das zweite Tor gedrängt.“ Für Alexander Otto und seine Schützlinge, die zudem noch kurzfristig auf Alexander-Tackie Sai verzichten mussten, wurde es in der Folge zum „echten Überlebenskampf“.
Siegburg verteidigte das Remis jedoch mit viel Herzblut über die Zeit. „Über die gesamten 90 Minuten gesehen ist das Unentschieden aus meiner Sicht aber ein gerechtes Ergebnis“, bilanzierte Otto, der sich freute, weiterhin „oben mitschwimmen“ zu dürfen. Auch Giuseppe Brunetto blickt trotz des verpassten Dreiers kämpferisch nach vorn: „Es ist schade, aber es muss weitergehen. Wir haben einen Punkt auf Bergisch Gladbach gutgemacht, und bei noch 18 zu vergebenden Punkten bleiben wir hartnäckig dran. Wir werden weiterhin nur auf uns schauen.“