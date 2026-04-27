„500 km/h“-Traumtor: Remis im Verfolger-Kracher in Hohkeppel

Im Top-Spiel zwischen Eintracht Hohkeppel und dem Siegburger SV teilte man sich die Punkte. – Foto: Lucy Neuber

Das Verfolgerduell zwischen dem SV Eintracht Hohkeppel und dem Siegburger SV 04 hielt, was es versprach: Intensität, Leidenschaft und ein Tor für die Galerie. Weil der Primus aus Gladbach zeitgleich patzte, rückt das Spitzenquartett der Mittelrheinliga noch enger zusammen. Zwischen Platz eins und vier liegen nun nur noch fünf Pünktchen.

Die Heimelf erwischte einen guten Start und hätte beinahe einen Blitzstart hingelegt, doch Siegburg rettete in höchster Not auf der Linie. „Eine so frühe Führung wäre für unser Spiel natürlich optimal gewesen“, konstatierte Hohkeppels Trainer Giuseppe Brunetto. Stattdessen entwickelte sich ein Abnutzungskampf auf hohem Niveau. „In der ersten Halbzeit hatten wir zwar viele Balleroberungen und Gelegenheiten, haben diese aber oft nicht sauber genug zu Ende gespielt, was sicherlich auch der hohen Intensität geschuldet war“, beschrieb Brunetto den ersten Spielabschnitt.

Eiskalte Siegburger und ein Strahl in den Winkel Kurz nach dem Seitenwechsel schlug der Gast eiskalt zu. William McIntosh nutzte eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Hausherren zum 0:1 (51.). „Dabei haben wir in der Box keine gute Figur gemacht – das müssen wir einfach besser verteidigen“, ärgerte sich 53-Jährige Coach über den Rückstand. Doch die Antwort der Eintracht ließ nicht lange auf sich warten und war von der Sorte „Tor des Monats“. Ferhat Saglam nahm Maß und schweißte den Ball unhaltbar in den Knick (64.). Siegburgs Coach Alexander Otto geriet regelrecht ins Schwärmen: „Der Ausgleich war ein absolutes Traumtor: Saglam hat den Ball technisch anspruchsvoll aus 18 Metern mit gefühlt 500 km/h genau in den Winkel gejagt.“