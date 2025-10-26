500 Fans verfolgen Issumer Derby

Rund 500 Zuschauer hat das Derby in der Kreisliga A Kleve/Geldern zwischen dem gastgebenden SV Issum und SV Sevelen trotz Wind und Kälte in den Issumer Brennnesselpark gelockt. Am Ende gab es aber keinen Sieger, denn die Kontrahenten trennten sich 1:1(1:0). Damit verpasste es der Gastgeber, den derzeitigen Abstiegsplatz 14 zu verlassen. Die Sevelener hingegen kletterten in der Tabelle um zwei Plätze auf Rang sechs.

Sowohl im defensiven Bereich als auch im Spiel nach vorne wirkten die Issumer zunächst wacher. Und sie kamen nach neun Minuten durch Justin Schmidt zu einer ersten Möglichkeit, die jedoch noch ohne Torerfolg blieb. Besser machte es dann in der 16. Minute der Issumer Ben Bongartz als er einen Ball aus der Distanz volley in den linken oberen Sevelener Torwinkel versenkte und somit den Issumer Anhang zum Jubeln brachte.

Die Gastgeber fanden zunächst besser in die Partie als ihr in der Tabelle besser platzierter Gegner. Von Beginn an herrscht Derbystimmung, für die auch viele lautstarke Fans sorgten.

Und Jubel brandete auch auf, als der Unparteiische nach 20 Minuten auf den Elfmeterpunkt im Sevelener Strafraum zeigte. „Das war eine sehr unglückliche Situation, die wohl regelkonform gepfiffen wurde, es aber keine Absicht vorlag“, sagte Sevelens Trainer Fabian Maas, über die Szene. Die allerdings nicht den 0:2-Rückstand bedeutete, denn der von Tim Kabasch geschossene Strafstoß wurde, diesmal unter dem Jubel der zahlreichen Gästefans, von Keeper Matthias Deckers gehalten.

Gerechte Punkteteilung

In der Folge hatten die Issumer zwar etwas mehr vom Spiel, doch bis zum Halbzeitpfiff sprang nichts Zählbares mehr heraus. „In Durchgang zwei sind wir dann endlich im Spiel angekommen“, sagte Fabian Maas nach der Partie. Die Sevelener waren nun deutlich präsenter auf dem Platz. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe mit zunehmenden Vorteilen für den SVS.

Und die Gäste belohnten sich auch für ihre Leistungssteigerung. In der 64. Minute erzielte Marian-Luca Schmidt den mittlerweile auch verdienten Ausgleich. In der Folge zeigte sich, dass beide Teams mehr als eine Punkteteilung wollten. Doch sowohl die Gastgeber als auch das Sevelener Team konnten ihreChancen nicht mehr verwerten.

„Unter dem Strich ist das ein gerechtes Ergebnis“, sagte Thorsten Fronhoffs, Trainer des SV Issum. „Die Mannschaft hat eine gute Mentalität gezeigt, obwohl wir uns natürlich etwas mehr vorgenommen hatten.“

Auch sein Gegenüber Fabian Maas konnte mit der Punkteteilung leben: „Aufgrund der Leistung nach dem Seitenwechsel ist der Punkt verdient. Und die Zuschauer sind auch auf ihre Kosten gekommen.“