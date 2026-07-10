500-Euro-Spende für die Jugend des SV Millingen

Die Fußballjugend des SV Millingen erhält finanzielle Unterstützung: Der Förderverein für die Fußballjugendabteilung hat dem Hauptverein eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Mit dem Geld sollen neue Trikots für die Nachwuchsmannschaften mitfinanziert werden.
Jugendobmann André Groß hob bei der Übergabe hervor, wie wichtig eine moderne Grundausstattung für Motivation und Zusammenhalt sei. „Umso mehr freue ich mich über die Unterstützung des Fördervereins.“
Den Großteil der Kosten übernimmt ein Sponsor, den verbleibenden Betrag trägt der Verein. Durch die Spende des Fördervereins verringert sich der Eigenanteil des SV Millingen noch einmal deutlich. Die neuen Trikots sollen bereits zum Beginn der kommenden Saison zur Verfügung stehen. Der Saisonstart ist für den 29. August 2026 geplant.
Der erst im März gegründete Förderverein finanziert die Unterstützung aus den Mitgliedsbeiträgen seiner ersten Mitglieder sowie aus kleineren Spenden. Die Vorsitzende Claudia Kalinowski betont, dass sämtliche Beiträge transparent verwaltet werden und unmittelbar der Jugendarbeit zugutekommen. Zugleich hofft sie auf weiter steigende Mitgliederzahlen.
Der Förderverein für die Fußballjugendabteilung des SV Millingen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Jugendmannschaften gezielt zu unterstützen. Dazu zählt unter anderem die Bereitstellung von Trainingsmaterialien, die faire Chancen und moderne Bedingungen für die jungen Spielerinnen und Spieler schaffen sollen.
„Dabei ist für uns klar: Jugendschutz ist kein Zusatz, sondern ein Grundprinzip des Vereins. Wir wollen jungen Menschen sichere Räume bieten, in denen sie sich sportlich entwickeln können“, sagt Kalinowski.
Der Förderverein ist als gemeinnützige Organisation anerkannt und von der Körperschaftsteuer befreit. Weitere Informationen sowie ein Mitgliedsformular gibt es unter www.foerdervereinfussballjugendsvmillingen.de.
Spendenkonto: Förderverein für die Fußballjugendabteilung des SV Millingen e.V.
IBAN: DE57 3545 0000 1101 1765 09
BIC: WELADED1MOR