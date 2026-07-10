500-Euro-Spende für die Jugend des SV Millingen Der Förderverein der Fußballjugendabteilung des SV Millingen unterstützt den Nachwuchs mit 500 Euro. Das Geld fließt in neue Trikots für die kommende Saison. von SVM · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Spendenübergabe beim SV Millingen 1928 e.V.: Der Vorstand des Fördervereins überreicht Jugendobmann André Groß, Jugendtrainer Robin Denk und Kindern der Fußballjugend den symbolischen Scheck. Die Erwachsenen v.l. Lena Dargel, Julian Schöps, Nicole Puppe, Claudia Kalinowski, Thomas Koenen, André Groß, Robin Denk, Yannick Verhülsdonk. – Foto: SVM

Die Fußballjugend des SV Millingen erhält finanzielle Unterstützung: Der Förderverein für die Fußballjugendabteilung hat dem Hauptverein eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Mit dem Geld sollen neue Trikots für die Nachwuchsmannschaften mitfinanziert werden.

Spende reduziert den Eigenanteil des Vereins Jugendobmann André Groß hob bei der Übergabe hervor, wie wichtig eine moderne Grundausstattung für Motivation und Zusammenhalt sei. „Umso mehr freue ich mich über die Unterstützung des Fördervereins.“

Den Großteil der Kosten übernimmt ein Sponsor, den verbleibenden Betrag trägt der Verein. Durch die Spende des Fördervereins verringert sich der Eigenanteil des SV Millingen noch einmal deutlich. Die neuen Trikots sollen bereits zum Beginn der kommenden Saison zur Verfügung stehen. Der Saisonstart ist für den 29. August 2026 geplant. Der erst im März gegründete Förderverein finanziert die Unterstützung aus den Mitgliedsbeiträgen seiner ersten Mitglieder sowie aus kleineren Spenden. Die Vorsitzende Claudia Kalinowski betont, dass sämtliche Beiträge transparent verwaltet werden und unmittelbar der Jugendarbeit zugutekommen. Zugleich hofft sie auf weiter steigende Mitgliederzahlen.