50 von 67 Vereinen verfehlen Schiedsrichter-Soll Zur Saison Saison 2027/28 könnten erstmals auch Punktabzüge zum Einsatz kommen von FuPa Rotenburg · Gestern, 20:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

50 von 67 Vereinen im Kreis Rotenburg haben in der Saison 2025/26 nicht genügend Schiedsrichter gestellt und damit ihr Soll verfehlt. Mit Blick auf die Saison 2027/28 können die bisher erhobenen Geldstrafen erstmals auch Punktabzüge zur Folge haben.

Lediglich vier Vereine stellten in der abgelaufenen Spielzeit mehr Unparteiische als gefordert. Der TuS Zeven liegt fünf Schiedsrichter über der Vorgabe, der Heeslinger SC drei, der FC Ummel zwei und der TuS Mulsmhorn einen. In dem Instagram-Post des NFV Rotenburg sagt Kreisvorsitzender Mats Baur: „Der Kreis nimmt wahr, dass sich viele Vereine auf die Fahne geschrieben haben, ihre SR-Zahlen zu erhöhen. Es zeigt sich aber, dass noch nicht von allen Vereinen ausreichende Bemühungen unternommen werden, ihr SR-Fehl abzubauen“.

Für die Bewertung ist allerdings nicht nur die Zahl der gemeldeten Schiedsrichter entscheidend. Kreisschiedsrichterobmann Calvin Dieckhoff verweist in dem Instagram-Post zudem auf die im Lüneburger Modell fixierten Kriterien zur Anerkennung von Schiedsrichtern. Nicht jeder Unparteiische erfüllte diese Kriterien in der Saison 2025/26. „Das Ergebnis der Auswertung für das Schiedsrichter-Soll der Saison 25/26 ist insgesamt nicht zufriedenstellend. Neben dem Aspekt, dass einige Vereine für ihre am Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften generell zu wenig Schiedsrichter stellen, kommt darüber hinaus noch dazu, dass viele gemeldete Schiedsrichter die für eine Wertung erforderlichen Anerkennungskriterien nicht erfüllen. Es gibt also in beiden Bereichen Nachholbedarf“, so Dieckhoff.