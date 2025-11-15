Alexis Fambos Miene spricht Bände: Die DJK Vilzing sah in Unterhaching kein Land. – Foto: Charly Becherer

5:0: Vilzing »in allen Belangen unterlegen« Regionalliga Bayern: Die Oberpfälzer geraten beim Tabellenzweiten SpVgg Unterhaching unter die Räder

Ohne Punkte musste die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern die Heimreise von der SpVgg Unterhaching antreten. Gegen den Tabellenzweiten war kein Kraut gewachsen für klar unterlegene Oberpfälzer. Schon in der ersten Halbzeit sorgten dominante Hachinger für klare Verhältnisse. Am Ende kam Vilzing mit 0:5 (0:3) unter die Räder – es ist die höchste Saisonniederlage für die Mannen von Thorsten Kirschbaum.



„Auf die 90 Minuten gesehen geht der Sieg für Haching auch in der Höhe völlig in Ordnung. Wir müssen uns heute eingestehen, dass wir in allen Belangen unterlegen waren. Solche Spiele können vorkommen, in denen du einfach keinen Auftrag hast. Wir werden unsere Lehren daraus ziehen“, so das ernüchternde Fazit von Vilzings Co-Trainer Matthias Graf nach Spielende.



Gut 2.200 Zuschauer im Hachinger Sportpark sahen, wie der Favorit das Spiel von Beginn an in die Hand nahm. Vilzing lief meist nur hinterher. Die wenigen Angriffe in der ersten Halbzeit blieben meist schon im Ansatz stecken. In der 13. Minute ging die SpVgg durch einen Sonntagsschuss in Führung. Mike Gevorgyan fasste sich aus halbrechter Position ein Herz und traf aus der Distanz sehenswert zum 1:0. Nach 26 Minuten wurde Moritz Müller im Vilzinger Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Torjäger Simon Skarlatidis zum 2:0. DJK-Keeper Fabian Eutinger war noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den Einschlag jedoch nicht verhindern. In der Folge hatte Vilzing Glück, dass Unterhaching drei Top-Chancen binnen weniger Minuten nicht im Tor unterbrachte. Dennoch fiel das 3:0 noch vorm Pausenpfiff. Cornelius Pfeiffer wurde von der Grundlinie bedient und musste nur noch den Fuß hinhalten (41.).



Gästetrainer Thorsten Kirschbaum reagierte auf diesen enttäuschenden Auftritt seines Teams im ersten Durchgang, vollzog zur Pause einen Dreifach-Wechsel. Nik Leipold, Jonas Goß und Alexis Fambo kamen ins Spiel. Besserung war aber nicht wirklich in Sicht. Auch wenn Josef Gottmeier vom Elfmeterpunkt die erste aussichtsreiche Torchance für die DJK verzeichnete (49.). Beim Abschluss fehlte ihm die nötige Power. Weiterhin waren es aber die Hausherren, die Geschehen bestimmten. Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 79. Minute, als Wesley Krattenmacher nach einem Rückpass von der Grundlinie zum 4:0 einschob. Kurz vor Schluss machte Krattenmacher mit seinem zweiten Treffer das Vilzinger Debakel perfekt.





Alles auf einen Blick:



SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Markus Schwabl (85. Tizian Zimmermann), Nils Ortel, Luis Pfluger, Alexander Winkler, Simon Skarlatidis (83. Tim Hannemann), Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Cornelius Pfeiffer (66. Wesley Krattenmacher), Jeroen Krupa, Moritz Müller (77. Marc Zimmermann)

DJK Vilzing: Fabian Eutinger, Mario Kufner, Luis Bezjak, Jonas Blümel (46. Jonas Goß), Martin Mihaylov, Simon Sedlaczek (68. Daniel Steininger), Josef Gottmeier, Thomas Haas (62. Benedikt Fischer), Lukas Schröder (46. Alexis Alban Fambo), Andreas Jünger (46. Nik Leipold), Erol Özbay

Schiedsrichter: Dr. Markus Huber (Niedertaufkirchen) - Zuschauer: 2225

Tore: 1:0 Mike Gevorgyan (13.), 2:0 Simon Skarlatidis (27./Foulelfmeter), 3:0 Cornelius Pfeiffer (41.), 4:0 und 5:0 Wesley Krattenmacher (79., 90.)