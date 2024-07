5:0! »V« gut gewappnet - Waldkirchen will Sieg »nicht überbewerten«

Der SSV Eggenfelden ist bereit für die neue Spielzeit - und wie! Ligarivale Hauzenberg wurde zuletzt abgefertigt. Und an diesem Wochenende war Osterhoffen fällig. 5:0 besiegte der "V" den Bezirksliga-Rückkehrer. Ein anderes Duell Landesliga vs. Bezirksliga ging an den vermeintlichen Außenseiter - Waldkirchen besiegte Deggendorf. Und Grainet zeigte Landesliga-Absteiger Ruhmannsfelden, was die SpVgg in der Bezirksliga erwarten wird. Der Generalproben-Samstag in der Übersicht...