5:0 über Spitzenreiter als Höhepunkt C-Ligisten im Portrait: Der FC Bausendorf freut sich in der Staffel I über Platz fünf zur Winterpause. Das Leistungsvermögen der Mannschaft scheint dabei noch längst nicht ausgeschöpft zu sein. Auf die Dauer wird es indes (auch) beim FCB nicht ohne Spielgemeinschaft gehen.

Mit 22 Punkten aus zwölf Spielen ist der FC Bausendorf in die Winterpause der Kreisliga C I gegangen. Trainer Jochen Berg, der in seiner zweiten Saison das Team betreut, zieht ein überwiegend positives Fazit: „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung und sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Dann kamen die ersten Dämpfer, doch grundsätzlich sind wir sehr zufrieden, auch wenn wir uns das Leben manchmal selbst schwer gemacht haben, weil die Konstanz fehlt.“