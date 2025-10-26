5:0 - TV 01 Bohmte vor Topspiel in Torlaune

Mit einer Glanzleistung und einen aufgrund der starken zweiten Halbzeit verdienten 5:0-Erfolg kletterte der TV Bohmte 01 auf den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - und stimmte sich auf das Topspiel am kommenden Samstag um 18.30 Uhr - im Liveticker von Fupa - bei Spitzenreiter BW Hollage ein.

Es war ein rassiges Spiel mit vielen Highlights, dass allerdings durch heftigen Windböen beeinträchtigt wurde. Nach einer halben Stunde Spielzeit brachte Rene Frese mit seinem siebten Saisontreffer mit 1:0 in Führung, dass war gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach der Pause bestimmte der Gastgeber überwiegend das Spielgeschehen und erspielte sich gute Tormöglichkeiten. Direkt nach Wiederanpfiff verpasste Stani Kolb eine Großchance für den TV Bohmte. Nach einer Stunde Spielzeit bei inzwischen strömenden Regen baute Fabio Grelha der Gastgeber auf 2:0 aus und nur wenige Minuten später machte Stani Kolb mit seinem 13. Saisontreffer den Deckel auf das Spiel. Dominik Hoolt gelang eine Viertelstunde vor dem Ende der Treffer zum 4:0 bevor Stani Kolb mit seinem zweiten Treffer des Tages kurz vor dem Abpfiff den 5:0-Endstand herstellte.

Das einzige was wir uns ankreiden lassen können, ist unsere Chancenverwertung und das wir den Sack nicht eher zu gemacht haben. Jetzt freuen wir uns auf das Topspiel nächste Woche in Hollage,“ sagte uns Trainer Andreas Ackermann (TV 01 Bohmte).

Wir hatten in der ersten Halbzeit mit dem extremen Gegenwind zu kämpfen. Es hat ein wenig gedauert, bis wir uns damit zurecht gefunden haben, gehen aber mit einer verdienten Führung in die Halbzeit. In der zweiten Halbhzeit haben wir dann nochmal aufgedreht. Am Ende haben wir in Summe und auch in der Höhe völlig verdient gewonnen.

„In der ersten Halbzeit waren wir schon zwingender und hatten Bohmte gut im Griff! Ein Individualfehler führte nach schnellem Umschalten vom TV 01 Bohmte zum 1:0. Wenn wir unsere Angriffe konsequent zu Ende spielen, hätten wir ebenfalls in Führung gehen gehen können. Zweite Halbzeit wurde der TV Bohmte spielbestimmender und unsere individuellen Fehler nutzte Bohmte eiskalt aus! Der Wind hat auch viel dazubeigetragen, das swir in der zweiten Halbzeit mit dem Gegenwind nicht klar kamen! Glückwunsch an Bohmte,“ lautet das Statement von Trainer Ingmar Albers (TUS Bersenbrück II).

So geht es weiter:

Am Samstag 01. November 2025 um 18.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - spielt der TV 01 Bohmte bei BW Hollage II.

Am Mittwoch 29. Oktober 2025 um 19.45 Uhr spielt der TUS Bersenbrück II gegen den SC Quakenbrück.