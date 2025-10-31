5:0 – TuS Berge festigt Platz zwei

Der TuS Berge ist in der Bezirksliga die Mannschaft der Stunde. Mit dem 5:0-Heimerfolg gegen den SV Quitt Ankum schraubte sie ihre Erfolgsserie auf 22 Punkte aus acht Spielen und festigte den zweiten Tabellenplatz.

Der TuS Berge zeigte von Beginn wer in dem Spiel den Ton angibt und ging bereit in der Anfangsphase durch Florian Strothmann nach feiner Vorarbeit von Martin Lass in Führung. Routinier Patrick Middendorf baute die Führung nach toller Flanke von Florian Strothmann nach einer halben Stunde Spielzeit auf 2:0 aus.

Mit verdienten Führung ging es auch in die Pause. Auch am Tor zum 3:0 nach einer Stunde Spielzeit war Florian Strothmann maßgeblich beteiligt. Der von ihm getretene Eckball ladet präzise auf dem Kopf von Lennart Meyer der unhaltbar zur Vorentscheidung trifft. Yannik Kamper und und Partick Middendorf sorgten für einen auch in der Höhe verdienten Erfolg.