5:0-Testspielsieg gegen Rosport

Am heutigen Samstagnachmittag absolvierte unser FC 08 Homburg im Rahmen des Sportfests in Erbach ein Testspiel gegen den FC Victoria Rosport. Gegen den luxemburgischen Erstligisten setzte sich die Homburger mit 5:0 durch.

Personell mussten die Homburger weiterhin auf Michael Heilig (Kreuzbandriss), Michael Gelt (Aufbautraining nach Knie-OP), Justin Petermann (Aufbau nach Syndesmosebandriss), Grischa Walzer (Knieverletzung) sowie auf Hilal El-Helwe verzichten, der nach seiner schweren Fußverletzung nun mehrere Monate ausfallen wird.

Die Homburger starteten gut ins Spiel und kamen gleich zu mehreren guten Chancen. So verpasste Amar Suljić gleich zweimal knapp. Kurz darauf setzte Markus Mendler die Kugel an den Pfosten. Aber auch die Luxemburger kamen nach knapp zehn Minuten zu einer guten Möglichkeit, aber Torwart Lukas Hoffmann war zur Stelle und parierte. Gegen Ende des ersten Durchgangs kamen die Grün-Weißen, die offensiv insgesamt aktiver agierten als der Gegner, nochmal zu Chancen auf die Führung. Tim Littmann setzte den Ball knapp über das Gehäuse. Ein Kopfball von Mendler aus kurzer Distanz wurde vom gegnerischen Keeper pariert. So ging es torlos in die Pause.

Zur Halbzeit wechselte Cheftrainer Roland Seitz ordentlich durch. Lediglich Nico Jörg, Tim Littmann und Amar Suljić blieben drin. Ansonsten kam mit Torwart Elias Cervenka, Mart Ristl, Oliver Kovacic, Tim Steinmetz, Minos Gouras, Phillipp Steinhart, Niklas Zapotoczny und Probespieler Steffen Nkansah viel frisches Personal. Direkt nach dem Wiederanpfiff brachte Mart Ristl unseren FCH in Führung. Kurz darauf erhöhten die Grün-Weißen durch Oliver Kovacic nach Vorlage von Littmann auf 2:0. Bis auf eine gefährliche Möglichkeit nach einer knappen Stunde, die Cervenka parierte, wurden die Luxemburger offensiv nicht mehr wirklich gefährlich. Die Homburger hingegen machten weiter Druck und erhöhten folgerichtig nach 64 Minuten erneut durch Ristl auf 3:0. Knapp fünf Minuten später baute Minos Gouras die Führung nach Vorarbeit von Jörg auf 4:0 aus. Weitere Chancen durch Littmann und Kovacic folgten, ehe Kovacic in der 87. Minute erneut nach schöner Vorarbeit von Jörg den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand unseres FCH gegen den FC Victoria Rosport setzte.

„Es war ein guter Test, in dem es uns der Gegner anfangs schwergemacht hat. Wir hätten zur Pause schon in Führung liegen müssen. Mit dem Pausenstand war ich dementsprechend nicht zufrieden, mit derArt und Weise des Spiels aber schon. In der zweiten Halbzeit haben wir gut weitergemacht und die Dinger endlich reingemacht. Am Ende haben wir auch in der Höhe hochverdient gewonnen. Auch dafür, dass wir eine anstrengende Trainingswoche hinter uns haben, bin ich sehr zufrieden“, so Cheftrainer Roland Seitz.

Am kommenden Mittwoch, den 16. Juli steht für unseren FCH das nächste Vorbereitungsspiel an. Um 18:30 Uhr gastieren die Homburger beim luxemburgischen Erstligisten Jeunesse Esch. Die Partie findet auf dem Trainingsgelände neben dem Stadion statt (100 Rue Jean-Pierre Bausch, 4023 Esch-sur-Alzette, Luxemburg).