50. Teamsport-Hofbauer-Cup: Erlbach ohne Probleme

Bayernligist SV Erlbach wurde vor 500 Zuschauern seiner Favoritenrolle beim 50. Hallenturnier des ASCK Simbach gerecht und konnte mit einer souveränen Vorstellung seinen Titel verteidigen. Im Finale setzte man sich mit gegen den gastgebenden Bezirksligisten ASCK Simbach durch. Nach einem 0:3-Rückstand konnten die Innstädter nochmals verkürzen, der vierte Gegentreffer in der vorletzten Minute ließ aber keine Zweifel mehr am verdienten Sieg des Bayernliga-Spitzenteams aufkommen.

Die Vorrunde meisterten der Landesligist SSV Eggenfelden und der spätere Sieger aus dem Holzland souverän mit jeweils drei Siegen, während der ASCK Simbach mit Glück den Gruppensieg erreichte. Spannend blieb das Rennen um die restlichen Viertelfinalplätze, in umkämpften Partien konnten der oberösterreichische Landesligist Altheim, die ASCK-Reserve, der FC Julbach-Kirchdorf, die DJK Emmerting und SV Taubenbach die Tickets buchen.





Viertelfinale:

Das Überraschungsteam der DJK-SV Taubenbach konnte sich in einem spannenden Match mit 2:1 gegen FC Julbach-Kirchdorf durchsetzen. Der SSV Eggenfelden hatte mit Emmerting mehr Mühe als gedacht und musste den Umweg über die Verlängerung gehen. Der Favorit aus Erlbach hatte gegen Altheim hingegen wenig Probleme und konnte die Partie frühzeitig entscheiden. Im vereinsinternen ASCK-Duell behielt die Bezirksliga-Elf mit 3:0 die Oberhand.