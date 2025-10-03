5:0 – SV Budberg lässt Derbypleite vergessen

Die SF Katernberg sind am Freitag mit viel Selbstbewusstsein zum SV Budberg gefahren. Der Aufsteiger in die Landesliga reiste als Tabellenfünfter an mit dem Ziel, das Team von Tim Wilke ordentlich zu ärgern. Das vermeintliche Spitzenspiel wurde für die Gäste aber zum Fiasko. Der SVB zeigte den Essenern ihre Grenzen auf, gewann mit 5:0 (3:0) und gehört mit nun sechs Siegen aus acht Partien weiter zum heißen Kreis der Aufstiegsanwärter. Die Wilke-Elf spielte dabei sogar die zweite Hälfte komplett in Unterzahl.
Wilke nahm im Vergleich zur Derbypleite gegen den SV Scherpenberg zwei Wechsel vor. Alessandro Hochbaum und Mike Terfloth nahmen gegen Katernberg auf der Ersatzbank Platz, für die zwei liefen Jeremy Umberg sowie Benedict Vana auf. Die Gäste spielten vor der Pause gut mit und hatten durchaus gefährliche Chancen. Sie kamen immer wieder im Zentrum durch, Budberg verteidigte fahrlässig. Keeper Marc Anders musste einige Male sein ganzes Können aufbieten. Die deutliche Pausenführung war daher schmeichelhaft für den SVB. Das Wilke-Team war effektiver bei der Chancenverwertung.
Mit einem tollen Schuss in den linken Giebel sorgte Fynn Eckhardt bereits in der dritten Minute fürs 1:0. Es dauerte nicht lange, da legte Florian Mordt nach einer Ecke per Kopf das 2:0 nach (6.). Das 3:0 markierte Felix Weyhofen mit einem Flachschuss, der durchaus haltbar war (32.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit leistet sich Umberg eine Dummheit, als er auf Höhe der Mittellinie einen Gegenspieler legte. Wegen wiederholten Foulspiels bekam der 20-Jährige die Ampelkarte zu sehen.
Mit Wiederanpfiff stand eine andere Budberger Mannschaft auf dem Platz. Das Team war griffiger und viel lauffreudiger. Weyhofen und Oliver Nowak rückten von den Außenpositionen weiter in die Mitte. Die Essener konnten aus der Überzahl kein Kapital schlagen. Der SVB ließ lediglich noch eine Möglichkeit zu. Die Hausherren dagegen erspielten sich zahlreiche Chancen.
Zwei davon nutzte der Torjäger vom Dienst: Moritz Paul köpfte das 4:0 nach einem krassen Abwehrfehler in der 58. Minute und setzte mit einer Willensleistung den Schlusspunkt in der 79. Minute. Es waren seine Saisontreffer zwölf und 13.
Die Mannschaft hatte sich das trainingsfreie Wochenende redlich verdient und machte sich anschließend geschlossen auf zum Heimspiel des MSV Duisburg.
Es spielten: Anders; Mordt, Egging, La. Severith, Eckhardt, Vana (87. Beerenberg), Umberg, Nowak (83. Dagdevir), Hahn (62. Hochbaum), Weyhofen (82. Le. Severith), Paul (89. Kömpel).