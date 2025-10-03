5:0 – SV Budberg lässt Derbypleite vergessen

Die SF Katernberg sind am Freitag mit viel Selbstbewusstsein zum SV Budberg gefahren. Der Aufsteiger in die Landesliga reiste als Tabellenfünfter an mit dem Ziel, das Team von Tim Wilke ordentlich zu ärgern. Das vermeintliche Spitzenspiel wurde für die Gäste aber zum Fiasko. Der SVB zeigte den Essenern ihre Grenzen auf, gewann mit 5:0 (3:0) und gehört mit nun sechs Siegen aus acht Partien weiter zum heißen Kreis der Aufstiegsanwärter. Die Wilke-Elf spielte dabei sogar die zweite Hälfte komplett in Unterzahl.