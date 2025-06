5:0-Sieg zum Abschluss: Bergisch Gladbach überrollt neuformierten BSC

Beim Bonner SC war bereits im Vorfeld angekündigt worden, dass zahlreiche Leistungsträger geschont würden. Acht Stammspieler, darunter Kapitän Felix Erken und Top-Torjäger Serhat Koruk, standen nicht in der Startelf. Stattdessen erhielten mehrere U19-Spieler sowie Akteure ohne Regionalliga-Perspektive Einsatzminuten. Nur drei Startelf-Spieler aus dem vorangegangenen Meisterspiel gegen den SSV Merten liefen erneut von Beginn an auf.

„Dafür, dass die Jungs so noch nie zusammengespielt und erst diese Woche gemeinsam trainiert haben, war es ein guter Auftritt. Die Niederlage ist zu verzeihen“, sagte BSC-Co-Trainer Gordon Addai, der Cheftrainer Sascha Glatzel an der Seitenlinie vertrat.

Die erste halbe Stunde verlief ausgeglichen mit je einer nennenswerten Torchance auf beiden Seiten. Doch zwischen der 40. und 45. Minute schalteten die Hausherren einen Gang hoch: Erst überlupfte Tristan Arndt den BSC-Keeper zur Führung, dann erhöhte Jan Ecke nach starker Vorarbeit, und schließlich sorgte Kapitän Claudio Heider noch vor dem Pausenpfiff für das 3:0.

Im zweiten Durchgang blieb Bergisch Gladbach das spielbestimmende Team. Ardit Mimini traf nach einer sehenswerten Einzelleistung zum 4:0 (69.), Stefano Fragapane setzte mit einem satten Abschluss vom Strafraumeck den Schlusspunkt zum 5:0 (89.).

Emotionaler Abschied und versöhnlicher Saisonabschluss

Vor dem Anpfiff verabschiedete der SV 09 sechs verdiente Spieler – darunter Yannik Hasenbein, Milo McCormick und Nils Lück –, die unter dem Applaus der Tribüne offiziell aus dem Kader verabschiedet wurden. Trainer Kevin Kruth zeigte sich mit der Entwicklung seines Teams, das in der Rückrunde 30 Punkte sammelte, zufrieden.

Für den Bonner SC endet eine dominante Saison mit einem kleinen Dämpfer, der jedoch angesichts der geschonten Kräfte und des bereits erreichten Aufstiegs in die Regionalliga sportlich keine Relevanz mehr hatte. Beide Teams gehen nun in die Sommerpause – in Bergisch Gladbach steht mit einem Testspiel gegen den 1. FC Köln am 12. Juli bereits das nächste Highlight an.