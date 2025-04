5:0-Sieg gegen GAP: Eintracht-Express läuft auf Hochtouren

Die Eintracht hat exzellente Standardschützen in ihren Reihen. Pascal Sattelberger ist einer von ihnen. Auf den Mann für die direkten Freistöße verzichtete Trainer Flo Beutlhauser allerdings zunächst. Sattelberger ist nach einer Verletzung nicht fit. Die Zehnerposition in der Mittelfeldraute bekleidete Dominik Schäffer. Der Routinier war zwar nach einem Urlaub ebenfalls nicht bei 100 Prozent, doch Beutlhauser wusste, dass er sich auf den 34-Jährigen verlassen kann.

Beide Male zirkelte Jonas Eicher den Ball von rechts mit seinem linken Fuß gefährlich in den Strafraum, zweimal fand er die Köpfe seiner Mitspieler: Den ersten Treffer erzielte Torjäger Christoph Traub (7.), das 2:0 Markus Huber (22.). Da die Eintracht weitere Chancen nicht nutzen konnte und die Defensive nichts zuließ, fiel vor der Pause kein weiterer Treffer.

Das holten die Karlsfelder kurz nach dem Seitenwechsel nach. Martin Schön erzielte nach nur 18 Sekunden das 3:0. „Das war die Vorentscheidung”, sagte Trainer Beutlhauser. Seine Mannschaft ließ im Anschluss nichts mehr an㈠brennen.

Für die Schlussphase kam Sattelberger ins Spiel. Mit zwei blitzsauberen Steilpässen initiierte der Joker die Treffer vier und fünf. Zunächst musste Traub nach einem sehenswerten Angriff über Schön und Tobias Beyer nur noch zum 4:0 einnicken (77.), ehe Simon Huber den 5:0-Endstand markierte (84.) – ebenfalls nach einem schönen Spielzug.

Die Eintracht hat die Wochen der Wahrheit mit vier Siegen in vier Spielen abgeschlossen und die anvisierten sieben Punkte deutlich übertroffen. Beutlhauser: „Wir sind auf einem sehr guten Weg, die Klasse zu halten, ein paar Punkte werden wir aber noch brauchen.” Die Karlsfelder haben sich in eine Situation gespielt, in der sie am Freitag ohne Druck bei Spitzenreiter Schwaig antreten können.