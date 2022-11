5:0-Sieg des SVO in Ermingen

Am vergangenen Sonntag gastierten wir beim Aufsteiger aus Ermingen.





Unsere Jungs kamen gut ins Spiel und verzeichneten nach wenigen Minuten die erste gefährliche Aktion. Niklas Dick köpfte den Ball knapp am Pfosten vorbei. Die tief stehende Heimmannschaft wurde immer wieder durch gutes Kombinationsspiel in Bedrängnis gebracht. Leider verweigerte uns der Schiedsrichter einen Foulelfmeter nach einem Foul an Marco Schneider. In der Folge blieb der SVO dominant, größere Möglichkeiten blieben zunächst aber Mangelware. So dauerte es bis zur 34. Minute als wir uns endlich belohnen konnten: nach einer schönen Flanke von Yannick Gnann, grätschte Stefan Karrasch den Ball zur Führung ins Netz. Die Kühn-Elf blieb am Drücker und wenig später verpasste Yannick Gnann mit einem schönen Volleyschuss das 0:2. So blieb es im ersten Durchgang bei der knappen Führung.