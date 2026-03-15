5:0-Schützenfest von Schöningen, Bremer SV mit 1:1 gegen Phönix Lübeck

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Die Regionalliga Nord bot zum heutigen Abschluss vom 26. Spieltag zwei Partien, die gegensätzlicher kaum hätten sein können. Während in Bremen ein zähes Ringen um die Punkte stattfand, erlebten die Zuschauer in Hamburg eine einseitige Machtdemonstration.

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Vor 3486 Zuschauern kam der VfB Oldenburg gegen den TuS Blau-Weiß Lohne nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Hausherren gingen folgerichtig in Führung: Mats Facklam erzielte in der 36. Minute das 1:0. In der zweiten Halbzeit verpasste Oldenburg die Entscheidung, was die Gäste aus Lohne zurück ins Spiel brachte. Felix Schmiederer gelang in der 68. Minute der Ausgleich zum 1:1. Trotz Bemühungen in der Schlussphase blieb es beim Remis. ---

Der VfB Lübeck musste im Heimspiel gegen den Hamburger SV II eine bittere Niederlage hinnehmen. Die Hamburger zeigten sich von Beginn an hellwach und nutzten eine Gelegenheit, als Louis Lemke in der 16. Minute zum 0:1 traf. Lübeck bemühte sich um Struktur im Offensivspiel, wurde jedoch unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erneut kalt erwischt. Kelvin Ojo erhöhte in der 48. Minute auf 0:2. Die Hamburger Defensive brachte den Vorsprung über die Zeit.

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7291 Zuschauer sahen eine Begegnung, die an Spannung kaum zu übertreffen war. Der SV Meppen tat sich gegen den SV Werder Bremen II lange schwer und geriet kurz vor dem Ende in Rückstand, als Safa Yildirim in der 87. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. In einer turbulenten Nachspielzeit schlug der Tabellenführer jedoch zurück: Zunächst traf Luis Sprekelmeyer in der 90.+3 Minute zum Ausgleich, bevor Daniel Haritonov in der 90.+6 Minute mit dem Tor zum 2:1 den Sieg der Hausherren sicherte. ---

Vor 730 Zuschauern festigte der SV Drochtersen/Assel seinen zweiten Tabellenplatz gegen den SC Weiche Flensburg 08. Die Führung für die Gastgeber erzielte Haris Hyseni in der 16. Minute per Foulelfmeter. Nachdem Uchechi Duru auf Flensburger Seite in der 28. Minute die Rote Karte gesehen hatte, glichen die Gäste in Unterzahl durch Marcel Cornils in der 52. Minute aus. Drochtersen antwortete jedoch prompt: Jorik Wulff erzielte in der 61. Minute das 2:1, und Dennis Rosin besorgte in der 63. Minute den 3:1-Endstand. ---

Im Kampf um den Klassenerhalt feierte der Aufsteiger Altona 93 vor 1133 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg gegen den HSC Hannover. Die Weichen wurden bereits im ersten Durchgang gestellt, als Moritz Göttel in der 31. Minute zum 1:0 traf. Nur acht Minuten später erhöhte Gianluca Przondziono in der 39. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. In der Schlussphase machte erneut Gianluca Przondziono mit seinem Treffer in der 80. Minute zum 3:0-Endstand den deutlichen Erfolg perfekt. ---

In einer ereignisreichen Partie setzte sich der BSV Kickers Emden gegen den FC Eintracht Norderstedt durch. Die Gäste führten zur Pause durch ein Tor von Melvin Zimmer in der 43. Minute mit 0:1. In der zweiten Hälfte drehte David Schiller mit zwei Treffern in der 67. und 83. Minute die Begegnung. Nachdem Leo Bera in der 78. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, erhöhte Tido Steffens in der 89. Minute per Foulelfmeter auf 3:1. In der Nachspielzeit traf erneut Melvin Zimmer in der 90.+1 Minute zum 3:2, bevor Tobias Steffen in der 90.+3 Minute den 4:2-Endstand herstellte.

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Der SSV Jeddeloh erlebte einen gebrauchten Tag gegen Hannover 96 II. Herausragender Akteur war Tom Hobrecht, dem bereits in der ersten halben Stunde ein Hattrick mit Toren in der 5., 12. und 31. Minute gelang. Die Gastgeber mussten zudem ab der 41. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Kasra Ghawilu die Rote Karte gesehen hatte. Den Schlusspunkt zum 0:4-Auswärtssieg setzte Mark Gevorgyan in der 65. Minute. ---

In einer intensiven Begegnung trennten sich der Bremer SV und der 1. FC Phönix Lübeck mit einem Unentschieden. Die Gäste aus Lübeck konnten zunächst jubeln, als Joshua Krüger in der 34. Minute den Treffer zum 0:1 erzielte. Bremen steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Partie. In der zweiten Halbzeit belohnten sich die Hausherren für ihre Bemühungen: Jef Tchouangue markierte in der 67. Minute das Tor zum 1:1-Endstand. ---

Eine schmerzhafte Niederlage musste der FC St. Pauli II im Heimspiel gegen den FSV Schöningen hinnehmen. Der Aufsteiger aus Schöningen ließ den Hamburgern keine Chance. Den Torreigen eröffnete Ousman Touray bereits in der 9. Minute mit dem 0:1. Nach dem Seitenwechsel schraubten die Gäste das Ergebnis innerhalb weniger Minuten in die Höhe: Malick Hassan Sanogo traf in der 53. Minute zum 0:2, bevor erneut Ousman Touray mit einem Doppelschlag in der 59. Minute zum 0:3 und in der 61. Minute zum 0:4 die Vorentscheidung herbeiführte. Den Schlusspunkt zum 0:5-Endstand setzte Ayhan Cankor in der 84. Minute.