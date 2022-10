Auswärts geht momentan nicht viel bei der SG! – Foto: Erich Herbold

5:0 Schlappe! Erneut unterirdische Leistung in der Fremde.

Die Kickerinnen der SG Landau/Wolfhagen haben erneut eine haarsträubende Auswärtleistung an den Tag gelegt. Auch in der Hessischen Rhön, beim TSV Poppenhausen setzte es eine derbe 5:0 Klatsche und das völlig verdient. Völlig unverständlich, nach der klaren Leistungssteigerung eine Woche zuvor beim 1:0 Heimsieg gegen den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer SG Freiensteinau. Die Heimmannschaft ergriff von Beginn an die Initiative und ließ die SG nicht zur Entfaltung kommen. Leider fand die SG aus unerklärlichen Gründen in keiner Phase der Partie auch nur annähernd in die Partie. Immer war man einen Schritt zur spät und leistete sich schlimme Ballverluste, bereits im Spielaufbau. Das 1:0 resultierte allerdings aus einer klaren Abseitsposition durch Claire Klinkert in der 26. Minute. Zwei Zeigerumdrehungen weiter sogar das 2:0 durch Jana Jehn. Bezeichnend für die Leistung der SG: Der 1. Torschuss in der 24. Minute durch Geburtstagskind Franzi Klug, der aber knapp neben dem Kasten landete. In der 42. Minute keimte etwas Hoffnung auf. Franzi Klug wurde im Strafraum regelwidrig von den Beinen geholt. Der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Die Gefoulte selbst nahm sich das Leder, setzte es aber links neben das Tor. So ging es mit der verdienten 2:0 Führung für Poppenhausen in die Pause.

Nach dem Wechsel das gleiche Bild. Die SG kommt überhaupt nicht in die Zweikämpfe, leistet sich hanebüchene Fehler bereits im Aufbauspiel und ergibt sich in der Folge bekenklicherweise in ihr Schicksal. Die Tore zum 3:0 in der 50., durch Sarah Eich sowie zum 4:0 und 5:0 in der 69. bzw. 75. Minute, erneut durch Claire Klinkert, fielen somit wie reife Früchte. Trainer Hagen Marquadt: Ich bin sehr enttäuscht, erschrocken und etwas ratlos über die Art und Weise wie wir erneut auswärts aufgetreten sind. Ich hoffe auf eine positive Reaktion der Mannschaft in den kommenden Spielen, denn mit solch desolaten Auftritten werden wir es schwer haben die Liga zu halten.