5:0! Roj zerlegt Marl im Topspiel – Sodingen und Kaiserau punkten spät

Zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte hat Tabellenführer FC Roj Dortmund gleich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und Verfolger FC Marl auf dem eigenen Sportplatz mit 5:0 weggefegt. Besonders Emre Yesilova, Topscorer der Landesliga Staffel 3, brillierte einmal mehr, traf doppelt (32./58.) und legte das frühe 1:0 durch Mateus Ayala Cardoniz (9.) auf. Zudem trugen sich noch Serhat Uzun (38.) und Pjer Radojcic (FE./90.+4) in die Torschützenliste ein.
Rojs Trainer Marcel Radke sprach seiner Mannschaft nach dem Spiel ein Kompliment aus. "Ich hatte schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl. Wir haben uns intensiv auf Marl vorbereitet, die Jungs haben das sehr gut umgesetzt." Man habe Marls Schwächen gnadenlos ausgenutzt und auch in der Höhe sei der Sieg verdient. Marls Trainer Thomas Falkowski, der wegen einer Sperre nicht auf der Trainerbank sitzen durfte, entschuldigte sich für den enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft. "Wir haben heute gar nicht stattgefunden", so Falkowski in der "Marler Zeitung".
Für die Marler sind es nun satte neun Punkte Rückstand auf Roj. Zugleich musste man auf Tabellenplatz 4 abrutschen, da der VfL Kamen seine Aufgabe gegen YEG Hassel souverän mit 3:0 erledigte und mit acht Punkten Rückstand nun wieder erster Verfolger der Dortmunder ist. Der SV Wanne 11 rückte auf Platz 3 vor, trennte sich aber nur 2:2 vom SV Sodingen. Wanne hatte zur Pause mit 2:0 geführt, ehe ein spät verwandelter und diskutabeler Elfmeter von Doppelpacker Collins Agita in der Nachspielzeit der Mannschaft von Christian Knappmann noch einen Punkt rettete.
Einen späten Zähler hat auch Schlusslicht SuS Kaiserau einfahren können, der sich im Derby beim Königsborner SV ein 2:2 erkämpfte. Tarik Kurt erzielte in der 88. Minute den Ausgleich der Kaiserauer, für die der Klassenerhalt aber weiterhin einem Wunder gleich käme. Wichtige drei Punkte sammelten die zum Jahresende von Schlagzeilen gebeutelten SF Wanne-Eickel unter Neu-Trainer Marc Wellnitz, die das Sechs-Punkte-Spiel gegen den Hombrucher SV nach 0:1-Rückstand überraschend deutlich mit 4:1 für sich entscheiden und mit dem HSV vorerst die Plätze tauschen konnten. Vorletzter bleibt der TuS Hannibal, der gegen den BV Herne-Süd kein Land sah (1:4). Mann des Spiels war Torjäger Dominik Hanemann, der selbst alle vier Treffer der Herner erzielte.
Im Tabellenmittelfeld gewann der FC Altenbochum das Bochumer Stadtduell gegen den TuS Harpen mit 2:1. Ivo Kleinschwärzer war mit dem Lucky Punch in der fünften Minute der Nachspielzeit der gefeierte Derbyheld des FCA. Darüber hinaus setzte sich der TuS Eichlinghofen mit 3:1 beim SV Brackel durch.
18. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Harpen - SF Wanne-Eickel
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - TuS Hannibal
So., 01.03.26 15:00 Uhr SuS Kaiserau - SV Sodingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - SV Brackel 06
So., 01.03.26 15:00 Uhr YEG Hassel - FC Marl
So., 01.03.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - VfL Kamen
So., 01.03.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - Königsborner SV
So., 01.03.26 15:15 Uhr FC Roj Dortmund - Hombrucher SV 09/72
SV Brackel 06 – TuS Eichlinghofen 1:3
SV Brackel 06: Mihajlo Mihajlovic, Anil Konya (80. Heinrich Arrey Bakor), Rron Sahiti, Raoul Wistuba, Mohamed Achahboun, Abdellah Mohammed, Thomas Wilhelm, Benedikt Buchholz (63. William Valenti), Joris Romanski (63. Ayman Maatoug Akalay), Malcolm Ferro (63. Ismail Özmen), Matti Schülke (57. Anil Can Mert) - Trainer: Egzon Gervalla
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Florian Peterhülseweh, Emmanuel Nagel (76. Roman David Geist) (80. Semih Akdeniz), Marcel Dickehut, Gilmar Veigas Mendes, Mustafa Yüksel, Mahir Boran Cenan (65. Jan Westerheide), Kagan Atalay (72. Gad Addai Akrasi), Fynn Gedaschke, Kevin Großkreutz, Marvin Schuster (89. Ahmed Ersoy) - Trainer: Marc Neul
Schiedsrichter: Erwin Hubert - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Fynn Gedaschke (4.), 0:2 Kagan Atalay (56.), 1:2 Anil Can Mert (69.), 1:3 Gad Addai Akrasi (90.)
Königsborner SV – SuS Kaiserau 2:2
Königsborner SV: Lukas Leuchtmann, Moritz Köhler (46. Soner Aydin), Kareem Aichi, Yannick Tönnes, Ole Conredel, Soufian Maatalla (70. David Haseldiek), Dzanan Mujkic, Taha Efe (54. Enes Sali), Val-Leander Wettklo, Marvin Noah Pietryga, Robin Flechsig (65. Luca Becker) - Trainer: Arndt Kempel
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Henning Ulrich Steffen, Tom Schulz, Akif Cakmak, Daniel Lourenco Suzano, Timo Milcarek (63. Noah Pebler), Lasse Schiedel, Fabian Lleshaj (71. Luca Phil Rebbert), Bryan Ojiako (62. Michael Seifert), Tarik Kurt, Baran Yörük - Trainer: Steffen Köhn
Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Fabian Lleshaj (7.), 1:1 Marvin Noah Pietryga (50.), 2:1 Enes Sali (84.), 2:2 Tarik Kurt (88.)
SV Sodingen – SV Wanne 11 2:2
SV Sodingen: Jan Zielke, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Veli Cetin (52. Ismet Batmaz), Ramazan Bünjamin Karatas (76. Özberk Ören), Baris Köktürk, Kayra Candag, Ayob Dani Hammdi, Metehan Türkoglu, Aboubacar Miguel Toure (67. Koray Basar), Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
SV Wanne 11: Niclas Jahn, Mustafa Kaya, Niklas Fink (83. Can Haki Polat), Orkun Koymali, Marc Flaczek, Nick Stehl (90. Niklas Orlowski), Eyyüb Aydinli, Johannes Debski, Bilal Lasshab, Florian Drews (71. Justin Maximilian Mieszczak) - Trainer: Franko Pepe
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 101
Tore: 0:1 Bilal Lasshab (35.), 0:2 Orkun Koymali (45.+1), 1:2 Chidiebere Collins Agita (61.), 2:2 Chidiebere Collins Agita (90.+2 Foulelfmeter)
TuS Hannibal – BV Herne-Süd 1:4
TuS Hannibal: Michael Reznik, Anton Pavic, Andrej Myakotin (46. Harrison Daniel Uchenna), Abdul Rashid Shuaib, Oualid Atriki, Redon Cenaj, Amir Ibrahim Zergoun, Durmus Berkay Ertugrul (63. Ayoub Boulila), Kevin Thomas Usang (58. Anes Omerovic), Yassir Mhani (75. Gökhan Ucar), Oktay Ipek (70. Adham Kaderi) - Trainer: Mounir Bazzani
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski, Leon Jung, Dominik Lücke, Ibrahim Isler, Bilal Omeirat, Nicolai Lux, Zouhir Akrifou, Jan Tegtmeier (87. Mehmet Koc), Ahmet Mizrak, Dominik Hanemann - Spielertrainer: Marcus Piossek
Schiedsrichter: Marco Damm - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dominik Hanemann (17.), 0:2 Dominik Hanemann (20. Foulelfmeter), 0:3 Dominik Hanemann (67.), 1:3 Yassir Mhani (77.), 1:4 Dominik Hanemann (82.)
VfL Kamen – YEG Hassel 3:0
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc (84. Charalampos Stefanidis), Ünal Kurtulus, Emre Demir (90. Mika Oxe), André Daniel Witt, Rahim Kocakus, Can Demircan (76. Dustin Jurkiewicz), Devin Ugur, Mohammed Nur Celik, Elmar Skrijelj (73. Görkem Ücüncü) - Trainer: Mehmet Kara
YEG Hassel: Akin Ergin, Kadir Gökyar, Onour Kara Ali, Chi Jason Ateghang (90. Gaito Yamada), Cihan Yildiz (83. Burak Uysal), Ridvan Demircan (90. Maxim Djatlev), Tokiya Monno, Emirhan Catakli (76. Mesut Özkaya), Thomas Quayson Tabi (86. Masaaki Okuno), Jerome Kapenda, Yüksel Terzicik - Trainer: Cihan Yilmaz
Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Can Demircan (54.), 2:0 Rahim Kocakus (59. Foulelfmeter), 3:0 Devin Ugur (86.)
FC Marl – FC Roj Dortmund 0:5
FC Marl: Florian Kraft, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Fabian Kudlek (46. Patrick Goecke), Niklas Baf, Kim Völkel (28. Phil Janicki), Oguzhan Inam, Dennis Grodzik (46. Roque David Sartory), David Sdzuy, Tim Marquardt (84. Gökhan Yavuz), Tyler Mehnert (46. Gökhan Turan) - Trainer: Thomas Falkowski
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Firat Cinar, Amine Ennaji (80. Baris Ahmet Durmus Afsar), Salih Arabaci, Jeffrey Malcherek (73. Soufiane Laaouisset), Phil Rosenkranz, Maciej Adrian Bokemueller (66. Pjer Radojcic), Zivko Radojcic, Emre Yesilova, Mateus Ayala Cardoniz (73. Hakan Cevirme), Serhat Uzun (73. Kerem Durucan) - Trainer: Marcel Radke
Schiedsrichter: Welat Filizay - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Mateus Ayala Cardoniz (9.), 0:2 Emre Yesilova (32.), 0:3 Serhat Uzun (38.), 0:4 Emre Yesilova (58.), 0:5 Pjer Radojcic (90.+4 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Oguzhan Inam (60./FC Marl/Meckern)
SF Wanne-Eickel – Hombrucher SV 09/72 4:1
SF Wanne-Eickel: Gian-Luca Ugolini, Nils Ölcek (73. Raman Derwish), Arthur Nakalyuzhnyy, Efe Kamil Acar, Emircan Savurgan, Rohbar Derwish (76. Futukaro Hashigushi), Klaus Felix Ndoki, Vladyslav Vatav, Özkan Cagir, Burak Ates (83. Ismael Diaby), Anthony Erhahon - Trainer: Marc Wellnitz
Hombrucher SV 09/72: Luis-Alexander Hamme, Robin Vargues Martins (62. Andreas Heiß), Arthur Stanley Feldbrugge, Christian Bernhard, Jannik Tipkemper (74. Williams Landa), Alexander Bernhard, Björn Menneke (62. Rene Richter), Kevin Mattes, Christian Peters (81. Mehdi Aouadi), Fabian Vargues Martins, Luca Marco De Angelis (81. Julien-Maurice Götzen) - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak
Schiedsrichter: Julien Wache - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Christian Peters (4.), 1:1 Burak Ates (25.), 2:1 Emircan Savurgan (47.), 3:1 Anthony Erhahon (55.), 4:1 Anthony Erhahon (66.)
TuS Harpen – FC Altenbochum 1:2
TuS Harpen: Ben Zöllner, Nico Böning (74. Matin Sediqui), Pascal Roßol (57. Jan Beeke Fischer), Marco Bakenecker, Niklas Döhmen, Daniel Hoffmann, Jasim David Sobreiro Boutayeb, Adin Music, Jan Oberhagemann, Rinim Haliti (66. Hamdi Kaya), Nico Ralph Brinkmann (83. Lewin Kahlfus) - Trainer: Björn Lübbehusen
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Björn Busse (44. Marco Polk), Marte Drews (90. Diego Rocha Martinez), Kenneth Neumann (74. Maximilian Fritz), Marco-Rosario Costanzino (78. Ayman Bousouf), Niklas Leser, Luca Chaladze, Jassin Bousouf, Robin Luca Brunsberg (59. Merdan Toku), Abdoul Aziz Ouedraogo, Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
Schiedsrichter: Felix Maluck - Zuschauer: 98
Tore: 1:0 Rinim Haliti (14.), 1:1 Abdoul Aziz Ouedraogo (82.), 1:2 Ivo Kleinschwärzer (90.+5)