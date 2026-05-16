50-Punkte-Marke im Blick – VfR Garching braucht dafür einen Sieg

Der VfR Garching will im Saisonabschluss einen Sieg zelebrieren. – Foto: Johannes Traub

Personell wird die junge Mannschaft beisammenbleiben, und da sieht Trainer Mike Niebauer noch einiges Potenzial. Heuer verpasste man einen Spitzenplatz, weil sich die junge Truppe von Gegentoren oder Niederlagen zu sehr aus der Bahn werfen ließ. Die drei Trainer Mike Niebauer, Niko Salassidis und Patrick Hölzl bleiben als Trainerteam an Bord.

Wenn es oben oder unten in der Tabelle nicht um alles geht, dann suchen sich die Fußballer die kleinen Ziele, um sich noch einmal zu motivieren für die letzten 90 Fußballminuten vor den Sommerferien. Der VfR Garching fährt nach Walpertskirchen (Samstag, 14 Uhr) mit der Möglichkeit, als Sieger noch die 50 Punkte zu erreichen (aktuell: 48), und damit könnte man die Top Fünf der Liga packen.

VfR-Coach bleibt sich treu: "Das ist unser Weg"

Mit Leon Schleich vom Liga-Kontrahenten ASV Dachau haben die Garchinger einen Zugang sicher. Er ist ein Freund von Torwart Korbinian Dietrich, der vor einem Jahr aus Dachau kam. Die weiteren Neuen sind interne Zugänge. Bei der Vorbereitung im Sommer kommen von der U19 des VfR Bartlomiej Kosowski und Ledion Islami sowie aus der zweiten Mannschaft Marcel Krautner und Frederik Simon. „Das ist unser Weg beim VfR Garching“, betont der Coach, der nicht mehr groß mit externen Zugängen rechnet.

Mike Niebauer möchte mit einem breiten Kader in die Vorbereitung gehen und dann haben viele Kicker aus dem Verein die Chance, sich für die Bezirksliga zu empfehlen. Nach der Vorbereitung wird dann durch die Leistung entschieden, wer künftig eher in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt. Aktuell hoffen die Garchinger, dass Routinier Dennis Niebauer und Stürmer Gottfried Agbavon als Säulen des Teams weitermachen. (nb)