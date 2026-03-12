50-Meter-Traumtor: A-Ligist Dynamo Erkelenz wirft Landesligisten raus

Es lief erst die achte Spielminute im Erkelenzer Willy-Stein-Stadion, als die Zuschauer Zeugen einer Szene wurden, die man gemeinhin unter der Rubrik „Tor des Monats“ verbucht. Nach einem Zweikampf, in dessen Folge die Gäste aus Uevekoven vehement einen Freistoßpfiff für sich reklamierten, schaltete Norman Post am schnellsten. Der 30-Jährige, der in seiner Vita Stationen beim FC Wegberg-Beeck in der Regionalliga und Mittelrheinliga vorweisen kann, erkannte die Situation geistesgegenwärtig. Aus der eigenen Hälfte zog Post mit dem linken Fuß ab und überlupfte den zu weit vor seinem Kasten postierten Patrick Wiesen zum 1:0.

Dieses frühe Highlight wirkte wie ein Katalysator für das Spiel des A-Liga-Spitzenreiters. Dabei hatten die Sportfreunde Uevekoven, die ohne den Fokus auf den Pokalwettbewerb und mit personellen Rotationen angetreten waren, mutig begonnen. Trainer Daniel Marschalk hatte bereits im Vorfeld betont, dass der Klassenerhalt in der Landesliga oberste Priorität genieße. Dennoch pressten die Gäste in der Anfangsphase hoch und hätten mit etwas Fortune selbst in Führung gehen können. Doch mit dem Vorsprung im Rücken gewann Dynamo zunehmend an Sicherheit und konnte das hohe Tempo des klassenhöheren Gegners über die gesamte Spielzeit mitgehen.

Bozkurt sparte nicht mit Lob für die Disziplin seiner Elf, die sogar noch weitere Großchancen ungenutzt ließ. „Das 2:0 durch Batin Bozkurt war hervorragend herausgespielt, ehe Tobias Wilhelm nach einem Freistoß per Kopf zum 3:0 traf. Zudem haben wir noch vier hundertprozentige Chancen liegen lassen und bis auf zwei Situationen defensiv kaum etwas zugelassen." Entscheidend für den Sieg sei die geschlossene Teamleistung gewesen. "Es spielt es bei uns keine Rolle, wer auf dem Platz steht – wir agieren als Team, jeder läuft für jeden. Alle haben ihre Aufgabe überragend erfüllt, auch die eingewechselten Spieler. Ich bin wirklich stolz, eine spielerisch starke und vor allem charakterlich hervorragende Mannschaft trainieren zu dürfen – unabhängig vom gestrigen Ergebnis“, so Bozkurt.

Hüseyin Bozkurt, der 50-jährige Trainer des FC Dynamo, zeigte sich nach dem Abpfiff hochzufrieden: „Der 3:0-Pokalsieg gegen Uevekoven wirkt auf den ersten Blick sehr deutlich. Im Großen und Ganzen war der Erfolg auch hochverdient, auch wenn das Spiel über weite Strecken sehr intensiv und vor allem temporeich auf beiden Seiten war. Nach dem 1:0 sind wir immer besser ins Spiel gekommen und konnten das hohe Tempo komplett mitgehen.“

Viererpack von Scheuvens: Schafhausen lässt Rurich keine Chance

Der FC Germania Rurich hat die Überraschung im Viertelfinale verpasst. Gegen den favorisierten Mittelrheinliga-Absteiger Union Schafhausen hielt der A-Ligist zwar eine Halbzeit lang tapfer dagegen, musste sich am Ende jedoch der individuellen Klasse und einem überragenden Tim Scheuvens deutlich geschlagen geben.

Auf dem Papier waren die Rollen vor dem Anpfiff am Mittwochabend klar verteilt, doch der FC Germania Rurich trat nach dem vorangegangenen Erfolg gegen Erkelenz mit gesundem Selbstvertrauen an. Tatsächlich gestaltete sich die Anfangsphase vor den Augen der Zuschauer offen. Die Gastgeber agierten diszipliniert und machten die Räume eng, sodass der Favorit aus Schafhausen zunächst Geduld beweisen musste. In der 17. Minute fand Union jedoch die Lücke: Nach einer Ecke stieg Michael Peschel am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar für Torhüter Thomas Krings in das lange Eck.

Trotz des Rückstands blieb Rurich im Spiel. „In der ersten Halbzeit zeigte unsere Mannschaft eine engagierte und konzentrierte Leistung. Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen, Germania hielt defensiv gut dagegen und versuchte immer wieder, eigene Akzente nach vorne zu setzen“, hieß es dazu später aus dem Lager der Germania. Ein Fehlpass im Mittelfeld unmittelbar vor dem Pausenpfiff leitete jedoch die Vorentscheidung ein. Tim Scheuvens nutzte den Fehler, umkurvte Keeper Krings und schob in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 0:2 ein.

Dieser Treffer zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt hinterließ Spuren. Nach dem Seitenwechsel übernahm Union Schafhausen die vollständige Spielkontrolle. In der 61. Minute krönte Scheuvens eine flüssige Kombination mit seinem zweiten Treffer des Tages, ehe Sven Kimuamu nur zwei Minuten später auf 0:4 erhöhte. „Nach dem Seitenwechsel erhöhte Schafhausen den Druck und konnte seine individuelle Qualität stärker ausspielen. Trotz großem Einsatz unserer Mannschaft gelangen den Gästen weitere Treffer, sodass sie das Spiel letztlich mit 6:0 für sich entscheiden konnten“, heißt es in der Vereinmeldung.

Besonders Tim Scheuvens erwies sich für die Ruricher Hintermannschaft als nicht zu greifen. In der 73. Minute tauchte er erneut im Eins-gegen-eins vor Krings auf und behielt die Nerven, bevor er nur fünf Minuten später mit seinem vierten Treffer des Abends den 0:6-Endstand herstellte. Schafhausen profitierte in dieser Phase merklich von den schwindenden Kräften des Außenseiters, der dennoch versuchte, das Ergebnis in einem fairen Rahmen zu halten.

Seitens der Germania zog man trotz der deutlichen Niederlage ein versöhnliches Fazit: „Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel, hat unsere Mannschaft kämpferisch alles gegeben und bis zum Schluss nicht aufgegeben. Solche Spiele gehören zum Fußball dazu und bieten gleichzeitig die Chance, wichtige Erfahrungen für die kommenden Aufgaben zu sammeln.“

Für Union Schafhausen ist der Einzug in die nächste Runde ein wichtiger Schritt, um nach dem holprigen Ligastart wieder an Stabilität zu gewinnen. Rurich hingegen verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb und richtet den Blick nun wieder auf den Alltag in der Kreisliga A.