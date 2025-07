50 Mannschaften wollen Kreispokalsieg

– Foto: Rocco Bartsch

Wer tritt die Nachfolge von der SG Flamersheim/Kirchheim im Euskirchener Kreispokalwettbewerb an? So lautet die Frage, die sich in der Saison 2025/2026 nun 50 Mannschaften, darunter natürlich der Titelverteidiger stellen wollen. Am Endspielort in Ripsdorf wurde nun die erste Pokalrunde, die am 17. August ausgespielt wird, ausgelost.

Die wesentlichste Neuerung des Wettbewerbs ist, dass es keine Freilose von vornherein mehr gibt. War es in den letzten Jahren stets der Standard, dass die in der Vorsaison bestplatzierten Mannschaften des Fußballkreises stets gesetzt waren, so ist dies ab der am 1. Juli beginnenden Spielzeit nun anders. In jüngster Vergangenheit führte diese Bevorzugung immer wieder zu kontroversen Diskussionen unter den Vereinen, denn aufgrund rückläufiger Meldungen und der Tatsache, dass man auf einen 64er-Schlüssel kommen musste, waren zuletzt auch viele A-Ligamannschaften in der ersten Runde spielfrei. Diese Regelung hat der Fußballkreis nun abgeschafft und alle 50 gemeldeten Mannschaften in einen Topf geworfen und zunächst aus diesen die 14 Freilose gezogen. Diese gingen wie folgt an:

Landesligist TuS Chlodwig Zülpich, Bezirksligist SC Germania Erftstadt-Lechenich, die A-Ligisten Schwarz-Weiß Nierfeld, TuS Vernich, SG Flamersheim-Kirchheim und TuS Mechernich, die B-Ligisten Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim, SG Billig/Veytal, SC Roitzheim, TB-SV Füssenich-Geich und SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim sowie die C-Ligisten TSC Euskirchen, SG Oleftal, SSC Satzvey. Diese Mannschaften können entspannt in die Saisonvorbereitung gehen, denn und das ist die zweite wesentliche Veränderung des Modus, sie werden frühestens am 02. oder 03. Oktober dann in der zweiten Runde am Wettbewerb teilnehmen. Der Pokal wird nun nicht mehr vor der Saison ausgespielt, sondern in diese integriert. Das hat den charmanten Vorteil, dass sowohl ein Ausscheiden aus dem Wettbewerb aber auch ein Weiterkommen nicht dazu führt, dass bereits vereinbarte Testspiele abgesagt oder neue Gegner gesucht werden müssen.