50-Mann-Kader bei Kreisligisten Altenstadt: „Fluch und Segen“

„Wir haben eine starke Leistung abgeliefert“, lobte der Trainer seine Schar. Bei den folgenden Aufgaben in der Vorbereitung wechselten sich beim Kreisligisten Licht und Schatten ab. Den SV Eurasburg-Beuerberg (Kreisklasse) bezwangen die Altenstadter mit 3:1. Einen Rückschlag gab's in der zweiten Runde des Totopokals: Gegen den A-Klassisten TSV Schongau setzte es nach einem 2:2 in regulärer Spielzeit eine 3:6-Niederlage nach Elfmeterschießen.

Altenstadts Kader umfasst 50 Spieler

Schon jetzt ist der Kampf um die Stammplätze voll entbrannt. Sechs Neuzugänge kann Wagner beim TSV willkommen heißen, was den Kader gewaltig aufbläht. Auf insgesamt 50 Spieler kann der Coach zurückgreifen, von denen viele jedoch für die Reserve vorgesehen sind. Aber die Dichte an geeigneten Kickern ist durch die Verstärkungen so hoch, dass Wagner schon jetzt ein zähes Ringen um die Stammplätze in der ersten Garnitur erwartet. „Während der Punktrunde wird es Härtefälle geben“, prophezeit er.

Ihm selbst kann das nur recht sein. In der vergangenen Saison fehlte seinem Kader die Breite. Fielen zwei oder drei Leistungsträger aus, besaß er auf der Bank kaum noch echte Optionen, um den Spielverlauf entscheidend für sein Team verändern zu können. Das soll sich in diesem Jahr ändern. „Ich hoffe, dass wir entsprechend nachlegen können, ohne einen Qualitätsverlust zu haben“, so Wagner. Er erwartet, dass das Niveau seines Teams im Allgemeinen steigt.

Obwohl sich der Verein kaum auf dem Transfermarkt engagierte, liefen ihm einige Spieler zu. Das hängt auch damit zusammen, dass Wagner den TSV in der vergangenen Spielzeit zu einer feinen Adresse im Landkreis gemacht hat. Der TSV-Coach lässt nicht nur einen modernen Fußball spielen, ihn treibt auch der Ehrgeiz an, mit seiner Elf mehr zu erreichen als einen gesicherten Platz im Mittelfeld der Tabelle. Das macht sein Ensemble attraktiv.

Drei Offensivspieler vom TSV Schongau

Vom TSV Schongau wechselten mit Nevzat Saliov, Maximilian Leder und Theodor Pandov gleich drei Offensivkräfte nach Altenstadt. Ibrahim Olcay war in der Altenstadter Jugend groß geworden, bevor er in diesem Sommer von Türk Gücü Schongau wieder den Weg zurück zu seinem Heimatverein fand.

„Er ist schon an unser System gewöhnt“, berichtet Wagner. Er rechnet damit, dass er sich schnell bei seinem alten Klub akklimatisieren wird. Zuletzt als Spielertrainer hat Fati El Shani bei Kosova Schongau gearbeitet. Er ist ebenso wie Olcay im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Hoch veranlagt ist auch Hansi Erhard. „Er ist wahnsinnig schnell und explosiv“, schätzt Wagner den ehemaligen Peitinger, der vergangene Saison eine Pause eingelegt hat und jetzt wieder angreifen will.

Ebenso gut ausgebildet wie Erhard sind die eigenen A-Junioren Tim Kessler, Joshua Hold und Dustin Barlag. Sowohl der Keeper als auch der Innenverteidiger und der Stürmer kamen in der vergangenen Runde bereits in der Ersten Mannschaft zum Einsatz. Darüber hinaus haben sich Danijel Ivankovic und Ludwig Hoffmann fest vorgenommen, den Sprung aus der zweiten Garnitur in die Erste zu schaffen.

„Es ist bei allen eine wahnsinnige Lust auf die neue Saison spürbar“, spricht Wagner von einer großen Euphorie, die den Kreisligisten momentan erfasst hat. Er selbst sieht das Überangebot an Alternativen mit der gebührenden Sachlichkeit eines Verantwortungsträgers. „Das ist für mich Fluch und Segen zugleich.“ Bei seinen Entscheidungen kann er auf den Rat von Maximilian Kögl und Maximilian Hannappel bauen, die ihn in dieser Saison als Co-Trainer unterstützen. Sein bisheriger Assistent Philipp Bartmann musste aus privaten Gründen passen.