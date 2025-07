50 Jahre Sparkassen-Pokal: In diesem Cup steckt ganz viel Herzblut Beliebter Fußball-Wettbewerb feiert Jubiläum

Der Sparkassen-Cup feiert sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass blickt Gründer Stefan Hany zurück – auf Biertisch-Ideen, große Spiele und kleine Skandale.

Landkreis – Wie es manchmal in Bayern der Fall ist, beginnen die besten Geschichten nicht selten an einem Biertisch. Wie auch die des Sparkassen-Cups – jenes Pokalturniers, das den Fußball im Landkreis Freising über die Grenzen hinaus bekannt gemacht und viele Nachahmer gefunden hat. Und vor allem: das nicht mehr wegzudenken ist aus der sportlichen Laufbahn hunderter, vielleicht sogar tausender Kinder, und auch nicht aus der Vita von Stefan Hany. Doch der Reihe nach.

Mit am Tisch sitzt der damalige Freisinger Sparkassen-Chef Herbert Gebhardt. Und Hany zögert nicht lange, spricht Gebhardt an, erklärt seine Idee und fragt, ob sich das Geldinstitut nicht vorstellen könne, das Turnier zu unterstützen. Der Banker findet sofort Gefallen an dem Gedanken – es ist der Anfang einer Erfolgsgeschichte. 50 Jahre gibt es den Sparkassen-Cup nun, er hat Turniere kommen und gehen sehen, den Europapokal der Landesmeister, den UEFA-Cup. Doch der Sparkassen-Cup ist geblieben. Mit – Stand 2024 – 546 Endspielen, mit Siegern von großen Vereinen wie dem SE Freising bis hin zu kleinen Clubs wie dem TSV Rudelzhausen. Der Pokal, er hat eben auch im Landkreis seine eigenen Gesetze.

Stefan Hany, heute 93, sitzt am Küchentisch und schwelgt in Erinnerungen. „Bis aus Bamberg haben sie angerufen und wollten wissen, wie wir den Sparkassen-Cup organisieren“, freut sich der Moosburger noch heute. Schnell entstand seinerzeit aus einer Idee ein fixes Turnier. 1975 gab es die ersten Spiele, 1976 die ersten Finals. Bei der A-Jugend holte sich der TSV Au den Titel, bei den B-Jugendlichen der SC Freising und bei den C- und D-Junioren die ruhmreiche SpVgg Moosburg. In den Hochzeiten des Cups meldeten 173 Teams, heute sind es im Schnitt noch 125.

Hand in Hand zur Erfolgsgeschichte

„Das erfüllt einen mit Stolz. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das eine solche Erfolgsgeschichte wird“, sagt Hany. Und er fügt an: „Wir mussten uns schon reinhängen, damit wir so etwas erreichen konnten.“ Etwa, dass Hany und seine Mitstreiter, insbesondere der bereits verstorbene Jugendspielleiter Josef Schmid, mit der Sparkasse einen soliden Partner bekamen. „Das ist nicht selbstverständlich“, dankt Hany den Verantwortlichen in Freising und Moosburg von damals und heute, etwa Herbert Gebhardt, Peter Reisch, Kastulus Hagl, Fritz Hecht, Johann Kirsch und dem aktuellen Chef der Sparkasse Freising Moosburg, Michael Langauer. Waren es am Anfang noch gut 500 D-Mark, die ins Sponsoring flossen, so hat sich der Betrag mittlerweile um ein Vielfaches erhöht. Andere Banken fragten irgendwann sogar an und wollten auch so ein Turnier, doch Hany und seine Mitstreiter blieben der Sparkasse treu.