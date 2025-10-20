Nun war es endlich so weit: Unsere Feier zum 50. Jubiläum stand an!
Ab 18 Uhr öffneten sich die Tore der Italienischen Höfe auf der Zitadelle, und die Band Brassgirls sorgte gleich zu Beginn für die musikalische Untermalung.
Viele ehemalige Spielerinnen und Spieler sowie zahlreiche Ehrengäste waren eingeladen – insgesamt feierten rund 250 „SpaKianer“ gemeinsam dieses besondere Ereignis.
Den Auftakt der Reden machte Präsident und Gründer Jürgen Pufahl, der einen spannenden Rückblick von den Anfängen bis heute gab. Es folgte Spandaus Bürgermeister Frank Bewig, der den beiden Gründern Jürgen Pufahl und Matthias Wagner als Zeichen der Anerkennung den Spandauer Buddy-Bär überreichte.
Anschließend richteten auch der Präsident des Berliner Fußball-Verbands, Bernd Schultz, sowie der Präsident des Landessportbundes, Thomas Härtel, ihre Grußworte und Glückwünsche an die SpaKi-Familie. Thomas Härtel verlieh Michael „Holzy“ Holz die goldene Nadel des LSB.
Danach ergriff erneut Präsident Pufahl das Wort, um vier Sonderehrungen vorzunehmen:
Alle vier erhielten die Goldene Ehrennadel des Vereins für ihre besonderen Verdienste.
Im Anschluss wurde das Buffet eröffnet, das großen Anklang fand. Ab 21 Uhr sorgte DJ Danny Daniel für Stimmung auf der Tanzfläche – und so wurde bis spät in die Nacht gefeiert, gelacht und getanzt.
Ein rundum gelungener Abend – 50 Jahre SpaKi, darauf können wir stolz sein!
Bilder findest du hier https://www.spaki-berlin.de/50-jahre-spaki-ein-unvergesslicher-jubilaeumsabend/