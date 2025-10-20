50 Jahre SpaKi

Ein unvergesslicher Jubiläumsabend

Nun war es endlich so weit: Unsere Feier zum 50. Jubiläum stand an!

Ab 18 Uhr öffneten sich die Tore der Italienischen Höfe auf der Zitadelle, und die Band Brassgirls sorgte gleich zu Beginn für die musikalische Untermalung. Viele ehemalige Spielerinnen und Spieler sowie zahlreiche Ehrengäste waren eingeladen – insgesamt feierten rund 250 „SpaKianer“ gemeinsam dieses besondere Ereignis.

Den Auftakt der Reden machte Präsident und Gründer Jürgen Pufahl, der einen spannenden Rückblick von den Anfängen bis heute gab. Es folgte Spandaus Bürgermeister Frank Bewig, der den beiden Gründern Jürgen Pufahl und Matthias Wagner als Zeichen der Anerkennung den Spandauer Buddy-Bär überreichte. Anschließend richteten auch der Präsident des Berliner Fußball-Verbands, Bernd Schultz, sowie der Präsident des Landessportbundes, Thomas Härtel, ihre Grußworte und Glückwünsche an die SpaKi-Familie. Thomas Härtel verlieh Michael „Holzy“ Holz die goldene Nadel des LSB.